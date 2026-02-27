LaLiga EA Sports

Los goles del último momento de Espí desbaratan la buena actuación del Alavés en Levante (2-0)

Dominaron el primer tiempo con varias ocasiones para marcar, pero la expulsión de Parada y dos goles de Espí dejaron sin puntos a los babazorros.

VALENCIA, 27/02/2026.- El centrocampista del Alavés Carles Aleñá (d) controla el balón ante Kareem Tunde (i), del Levante, durante el partido de LaLiga de fútbol que UD Levante y Deportivo Alavés disputan este viernes en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Ana Escobar
Aleña, durante el partido ante el Levante. Foto: EFE
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés ha perdido 2-0 ante el Levante este viernes en el Ciutat de Valencia en un partido que ha dado comienzo a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Han dominado la primera parte con varias ocasiones para marcar, pero la expulsión de Parada y los goles en los últimos minuto de Espí han dejado sin puntos a los babazorros.

Coudet, que ha apostado por Toni Martínez y Boyé en ataque, ha estado acertado, ya que en los primeros minutos han tenido sendas ocasiones de gol, Toni de cabeza y Boye en una jugada colectiva. El jugador más peligroso por parte del Levante ha sido Carlos Álvarez, organizando el juego y muy atento a los huecos.

El equipo vitoriano ha ido cogiendo las riendas del juego con el paso del tiempo y ha conseguido hacer mucho daño con ataques dirigidos desde las bandas, en los que Antonio Blanco, que ha cumplido 100 partidos en Liga , ha lanzado arriba una buena ocasión, mientras que Toni ha tenido una segunda ocasión en una jugada complicada plagada de disparos.

12 tiros ha realizado el Alavés en la primera mitad, pero no le ha servido para encontrar el gol. Es más, en el último minuto Sivera ha tenido que parar el disparo de Carlos Álvarez para impedir el gol.

El Alavés ha comenzado a mandar en la segunda parte, pero todo ha cambiado en el minuto 60. Parada ha recibido la segunda amarilla dejando al equipo con uno menos, lo que ha obligado a Coudet a hacer cambios y a Guevara y Garcés a entrar en el campo por Aleñá y Toni Martínez.

La situación ha dado fuerza al Levante y se ha lanzado al ataque. En los siguientes minutos Sivera se ha convertido en el protagonista al tener que realizar varias paradas importantes.

Han sabido aguantar, pero cuando más duele, en el último minuto, el Levante ha logrado los goles de la victoria. Han obstaculizado el primer remate, pero Espí ha recogido el rechace y, con cierta suerte, ha mandado el balón a la red (1-0)

En el descuento, Espí ha marcado el segundo gol para cerrar el partido (2-0).

El Alavés ha pagado caro no haber aprovechado las ocasiones de la primera parte, y se ha quedado sin puntos en Levante.

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports Goles

