Los goles del último momento de Espí desbaratan la buena actuación del Alavés en Levante (2-0)

El equipo vitoriano ha ido cogiendo las riendas del juego con el paso del tiempo y ha conseguido hacer mucho daño con ataques dirigidos desde las bandas, en los que Antonio Blanco, que ha cumplido 100 partidos en Liga , ha lanzado arriba una buena ocasión, mientras que Toni ha tenido una segunda ocasión en una jugada complicada plagada de disparos.

12 tiros ha realizado el Alavés en la primera mitad, pero no le ha servido para encontrar el gol. Es más, en el último minuto Sivera ha tenido que parar el disparo de Carlos Álvarez para impedir el gol.

El Alavés ha comenzado a mandar en la segunda parte, pero todo ha cambiado en el minuto 60. Parada ha recibido la segunda amarilla dejando al equipo con uno menos, lo que ha obligado a Coudet a hacer cambios y a Guevara y Garcés a entrar en el campo por Aleñá y Toni Martínez.