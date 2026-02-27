Los goles del último momento de Espí desbaratan la buena actuación del Alavés en Levante (2-0)
Dominaron el primer tiempo con varias ocasiones para marcar, pero la expulsión de Parada y dos goles de Espí dejaron sin puntos a los babazorros.
El Deportivo Alavés ha perdido 2-0 ante el Levante este viernes en el Ciutat de Valencia en un partido que ha dado comienzo a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Han dominado la primera parte con varias ocasiones para marcar, pero la expulsión de Parada y los goles en los últimos minuto de Espí han dejado sin puntos a los babazorros.
Coudet, que ha apostado por Toni Martínez y Boyé en ataque, ha estado acertado, ya que en los primeros minutos han tenido sendas ocasiones de gol, Toni de cabeza y Boye en una jugada colectiva. El jugador más peligroso por parte del Levante ha sido Carlos Álvarez, organizando el juego y muy atento a los huecos.
El equipo vitoriano ha ido cogiendo las riendas del juego con el paso del tiempo y ha conseguido hacer mucho daño con ataques dirigidos desde las bandas, en los que Antonio Blanco, que ha cumplido 100 partidos en Liga , ha lanzado arriba una buena ocasión, mientras que Toni ha tenido una segunda ocasión en una jugada complicada plagada de disparos.
12 tiros ha realizado el Alavés en la primera mitad, pero no le ha servido para encontrar el gol. Es más, en el último minuto Sivera ha tenido que parar el disparo de Carlos Álvarez para impedir el gol.
El Alavés ha comenzado a mandar en la segunda parte, pero todo ha cambiado en el minuto 60. Parada ha recibido la segunda amarilla dejando al equipo con uno menos, lo que ha obligado a Coudet a hacer cambios y a Guevara y Garcés a entrar en el campo por Aleñá y Toni Martínez.
La situación ha dado fuerza al Levante y se ha lanzado al ataque. En los siguientes minutos Sivera se ha convertido en el protagonista al tener que realizar varias paradas importantes.
Han sabido aguantar, pero cuando más duele, en el último minuto, el Levante ha logrado los goles de la victoria. Han obstaculizado el primer remate, pero Espí ha recogido el rechace y, con cierta suerte, ha mandado el balón a la red (1-0) .
En el descuento, Espí ha marcado el segundo gol para cerrar el partido (2-0).
El Alavés ha pagado caro no haber aprovechado las ocasiones de la primera parte, y se ha quedado sin puntos en Levante.
Te puede interesar
Sivera: "Estar con uno menos ha sido un lastre"
El portero del Alavés ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Levante (2-0) en la 26ª jornada de LaLiga EA Sports.
Chacho Coudet, sobre la supuesta oferta del River Plate: "Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante"
El entrenador del Alavés, Chacho Coudet, ha hablado en rueda de prensa sobre los rumores de su posible fichaje por el River Plate. Ha explicado que no nadie se ha puesto en contacto con él sobre el tema. Asimismo, ha analizado cómo ve el partido de mañana ante el Levante.
Pablo Ibáñez: “En momentos importantes que tenemos la capacidad de ganar y dar un paso adelante, no lo estamos haciendo”
El Alavés ha empatado contra el Girona en Mendizorroza (2-2). El equipo albiazul no ha conseguido los tres untos que quería, por lo que según nos ha dicho Pablo Ibáñez, "la victoria tiene que llegar ya". El proximo objetivo será el partido contra el Levante del viernes 27 de febrero.
Lucas Boyé, con su doblete, rescata un punto en Mendizorrotza ante el Girona (2-2)
Los de Coudet se han adelantado nada más comenzar el encuentro gracias a un tanto del delantero argentino, pero el Girona ha empatado en la primera parte y ha volteado el marcador tras el descanso. Sin embargo, el delantero babazorro ha empatado al final del encuentro.
Homenaje al Baskonia en el inicio del Alavés-Girona
Antes del inicio del partido entre el Alavés y el Girona, el Baskonia ha sido homenajeado en Mendizorroza por la victoria en la final de Copa del Rey de Baloncesto, ayer, en Valencia. Markus Howard ha hecho el saque de honor, mientras que el capitán Tadas Sedekerskis ofrecía el trofeo a los aficionados.
Coudet: "Por más que miremos al rival, tenemos que estar con el foco puesto en nosotros"
El Alavés recibe en el Estadio de Mendizorroza al Girona este lunes a las 21:00 horas. el entrenador del equipo ha mencionado que se enfrenta a un partido muy difícil y ha subrayado la importancia de hacer las cosas bien.
Tenaglia: "Nosotros el lunes tenemos que amarrar los tres puntos en casa, es una final"
"No podemos desperdiciar más oportunidades pese al rival al que nos enfrentamos", el Girona, ha advertido el defensa argentino. "Nos vienen tres partidos muy importantes, el primero el lunes", ha agregado.
Martinez: "Para nosotros no es positivo parar el partido siete minutos"
Declaraciones de Toni Martinez, jugador del Alavés, tras el empate ante el Sevilla (1-1) en el partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga EA Sports.
El Alavés se deja dos puntos en Sevilla (1-1)
Los de Coudet, con uno más desde el minuto 15 por roja a Juanlu, han visto como el árbitro anulaba un gol a Boyé por fuera de juego milimétrico en un partido que ha terminado con tres rojas al conjunto andaluz.