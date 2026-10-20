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Iker Goñi, Venezuelaren aurkako partidari begira: “Gure hautatzailea Jagoba Arrasate da, nahiz eta bere egoera duela gutxi aldatu"
Iker Goñi Euskal Futbol Federazioko presidenteak Euskal Selekzioaren eta Venezuelaren arteko neurketa izan du hizpide. Partida azaroaren 14an, San Mamesen, jokatuko da. Ia urtebete da Euskal Selekzioak azken aldiz jokatu zuela; Palestinaren aurka izan zen norgehiagoka gogoangarria. Euskal Selekzioak laugarren aldiz jokatuko du Venezuelaren aurka.
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