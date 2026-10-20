Elkarrizketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Iker Goñi, Venezuelaren aurkako partidari begira: “Gure hautatzailea Jagoba Arrasate da, nahiz eta bere egoera duela gutxi aldatu"

Iragarkia
Iker-Goñi-presidente-federacion-vasca-futbol-partido-Venezuela
18:00 - 20:00

Iker Goñi, Euskal Futbol Federazioko presidentea. Irudia: EITB

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Iker Goñi Euskal Futbol Federazioko presidenteak Euskal Selekzioaren eta Venezuelaren arteko neurketa izan du hizpide. Partida azaroaren 14an, San Mamesen, jokatuko da. Ia urtebete da Euskal Selekzioak azken aldiz jokatu zuela; Palestinaren aurka izan zen norgehiagoka gogoangarria. Euskal Selekzioak laugarren aldiz jokatuko du Venezuelaren aurka.

Futbola Euskal Selekzioa Jagoba Arrasate San Mames

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X