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Iker Goñi sobre el partido ante Venezuela: “Si no hay contratiempo veremos una convocatoria liderada por Jagoba Arrasate"
El presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi, se ha referido al encuentro entre la Euskal Selekzioa y Venezuela, que se disputará el 14 de noviembre en San Mamés. Hace casi un año que la Euskal Selekzioa jugó por última vez; fue contra Palestina, en un duelo memorable. Así, la Euskal Selekzioa jugará por cuarta vez contra Venezuela.
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