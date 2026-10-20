El presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi, se ha referido al encuentro entre la Euskal Selekzioa y Venezuela, que se disputará el 14 de noviembre en San Mamés. Hace casi un año que la Euskal Selekzioa jugó por última vez; fue contra Palestina, en un duelo memorable. Así, la Euskal Selekzioa jugará por cuarta vez contra Venezuela.