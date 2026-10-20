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Iker Goñi sobre el partido ante Venezuela: “Si no hay contratiempo veremos una convocatoria liderada por Jagoba Arrasate"

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18:00 - 20:00
Iker Goñi, presidente de la Federación Vasca de Fútbol. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Iker Goñi Euskal Futbol Federazioko presidenteari elkarrizketa Euskal Selekzioa vs Venezuela partidari begira
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Última actualización

El presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi, se ha referido al encuentro entre la Euskal Selekzioa y Venezuela, que se disputará el 14 de noviembre en San Mamés. Hace casi un año que la Euskal Selekzioa jugó por última vez; fue contra Palestina, en un duelo memorable. Así, la Euskal Selekzioa jugará por cuarta vez contra Venezuela.

Fútbol Euskal Selekzioa Jagoba Arrasate San Mamés

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