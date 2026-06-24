EUSKAL SELEKZIOA
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Jagoba Arrasate: “Helburua ez da partidak jokatzea, ofizialtasuneruntz pausoak ematea baizik”

Iragarkia
Jagoba Arrasate
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal Selekzioaren aldeko solasaldia egin da gaur. Bertan izan dira Jagoba Arrasate eta Oihana Azkorbebeitia, besteak beste. Berriatuarrarekin egon gara eta “kontzientzia sortu” behar dela adierazi du, baita “ekintzak egin behar direla” ere.

Futbola Euskal Selekzioa Jagoba Arrasate

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