Jagoba Arrasate: “Helburua ez da partidak jokatzea, ofizialtasuneruntz pausoak ematea baizik”
Euskal Selekzioaren aldeko solasaldia egin da gaur. Bertan izan dira Jagoba Arrasate eta Oihana Azkorbebeitia, besteak beste. Berriatuarrarekin egon gara eta “kontzientzia sortu” behar dela adierazi du, baita “ekintzak egin behar direla” ere.
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2026-2027 denboraldiko EA Sports Liga abuztu erdialdean hasiko da; aurretik, uztailean eta abuztuko lehen hamabostaldian, Lehen Mailako taldeek hainbat lagunarteko partida jokatuko dituzte.
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