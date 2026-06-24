Jagoba Arrasate: “El objetivo no es jugar partidos, sino dar pasos hacia la oficialidad”
Esta tarde ha celebrado un coloquio a favor de la Euskal Selekzioa donde han acudido Jagoba Arrasate y Oihana Azkorbebeitia, entre otros. El de Berriatua y ha señalado que hay que "crear conciencia" y "hacer acciones" por la oficialidad de la selección.
Te puede interesar
Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
Suiza pasa como primera; Canadá es segunda, Bosnia es tercera y Catar cae eliminada
Suiza ha vencido (2-1) a Canadá en la última jornada del grupo B gracias a otra buena actuación de Johan Manzambi y Rubén Vargas. Por su parte, Bosnia y Herzegovina, con goles de Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y otro de Sultan Al-Brake en propia puerta, ha ganado a la Catar de Julen Lopetegi (3-1).
Cuáles son los partidos de pretemporada que van a jugar el Alavés, el Athletic, Osasuna y la Real Sociedad
LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027 comenzará a mediados de agosto; antes, en julio y en la primera quincena de agosto, los equipos vascos de Primera División jugarán varios partidos de preparación.
El Eibar firma a la defensa Aitana Zumarraga hasta 2027 para reforzar el lateral derecho
La futbolista navarra llega procedente del Alhama CF ElPozo. Formada en el Club Deportivo Amigó y en el Mulier Fútbol Club Navarra, Aitana cuenta con una amplia trayectoria en Osasuna, donde disputó 160 encuentros en seis temporadas.
La Real ficha a la delantera catalana Ainhoa Marín
La futbolista llega procedente del Depor. La jugadora de Badalona, tras superar el reconocimiento médico en Policlínica Gipuzkoa y firmar un contrato en las oficinas de Anoeta, ha afirmado que está "con mucha ilusión y con muchas ganas de ayudar a la Real".
Colombia está en dieciseisavos, Panamá se queda fuera, e Inglaterra no pasa del empate ante Ghana
Los colombianos vencierona 1-0 a la República Democrática del Congo, Croacia se impuso a Panamá 0-1, mientras que Inglaterra empató sin goles ante Ghana.
Cristiano se reivindica con dos goles ante Uzbekistán y Portugal suma su primera victoria (5-0)
El legendario delantero de Funchal es el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos. Nuno Mendes, un gol en propia puerta del guardameta Abduvakhid Nematov y un tanto de Rafael Leao han completado la goleada de los lusos.
El navarro David González, nuevo entrenador del Atlético de Madrid
El técnico de Tudela cuenta con una dilatada experiencia internacional, pero se trata de su primera experiencia en el fútbol femenino. El entrenador navarro llega al equipo colchonero procedente del Oriente Petrolero boliviano.
Ángel Alcalde y Patxi Puñal defienden el Método Tajonar 3.0, que camina ya hacia su segunda fase
El director de Tajonar, Ángel Alcalde, y el director técnico del fútbol base, Patxi Puñal, han hecho un balance de la pasada temporada y han presentado las principales novedades y plantillas para el curso 2026/27 en una comparecencia, en El Sadar .