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Jagoba Arrasate: “El objetivo no es jugar partidos, sino dar pasos hacia la oficialidad”

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Jagoba Arrasate
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jagoba Arrasate Euskal Selekzioari buruz: "Helburua ez da partidak jokatzea, ofizialtasuneruntz pausoak ematea baizik"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Esta tarde ha celebrado un coloquio a favor de la Euskal Selekzioa donde han acudido Jagoba Arrasate y Oihana Azkorbebeitia, entre otros. El de Berriatua y ha señalado que hay que "crear conciencia" y "hacer acciones" por la oficialidad de la selección.

Fútbol Euskal Selekzioa Jagoba Arrasate

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