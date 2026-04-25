National League
Rochdaleko eromenetik Yorkeko estasira, igoerarik sinesgaitzena 103. minutuan

National Leaguek (Ingalaterrako Bosgarren Maila) futbolaren historiako amaierarik sinesgaitzenetako bat utzi du. York Cityk futbol profesionalera igotzea lortu du 103. minutuan sartutako golari esker, Rochdalek 95. minutuan egindako golarekin garaipena eskuratuta zuela pentsatu eta gero. 

KIROLAK EITB

Nahiz eta maila erdi-profesionala izan, partidak ikusmin handia piztu du Ingalaterran. Yorkek eta Rochdalek denboraldi onak egin dituzte, eta norgehiagoka honetara 107 eta 105 punturekin iritsi dira, hurrenez hurren. Patuaren zoriak azken jardunaldian elkarren aurka jokatzea nahi izan du, eta igotzeko postu bakarrarekin jokoan. Liderra League Twora igo da, bigarrena playoffetara doa. 

93. minutuan, Rochdalek, Emmanuel Dieseruvweren burukada batekin, etxekoen gola egin du. Eromena. Zelai inbasioa, zaleak zelaian korrika, eta partida geldirik minutu batzuetan zehar. Zalantzak ere izan dira berriro hasiko ote zen.

Baina oraindik denbora zegoen jokatzeko, gutxienez sei minutu, kalkulatu du epaileak.

 

Markagailuak 105.a erakusten zuenean, eta jokaldi baten ondoren, arean hainbat erreboterekin, Josh Stonesek baloia bultzatu du, baina atzelari batek urruntzea lortu du. Lerroan ala ate barruan?, epaileak bere erlojuari begiratu dio, eta gola izan dela erabaki du.

 

Erabaki horren ondoren, York City  taldea izan da igoera ospatu duena. Bere jokalariek Ligako titulua altxatu dute berdegunean, eta Rochdaleko jokalariek eta zaleek, berriz, playoff-etara itxaron beharko dute.

