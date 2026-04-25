Rochdaleko eromenetik Yorkeko estasira, igoerarik sinesgaitzena 103. minutuan
National Leaguek (Ingalaterrako Bosgarren Maila) futbolaren historiako amaierarik sinesgaitzenetako bat utzi du. York Cityk futbol profesionalera igotzea lortu du 103. minutuan sartutako golari esker, Rochdalek 95. minutuan egindako golarekin garaipena eskuratuta zuela pentsatu eta gero.
Nahiz eta maila erdi-profesionala izan, partidak ikusmin handia piztu du Ingalaterran. Yorkek eta Rochdalek denboraldi onak egin dituzte, eta norgehiagoka honetara 107 eta 105 punturekin iritsi dira, hurrenez hurren. Patuaren zoriak azken jardunaldian elkarren aurka jokatzea nahi izan du, eta igotzeko postu bakarrarekin jokoan. Liderra League Twora igo da, bigarrena playoffetara doa.
93. minutuan, Rochdalek, Emmanuel Dieseruvweren burukada batekin, etxekoen gola egin du. Eromena. Zelai inbasioa, zaleak zelaian korrika, eta partida geldirik minutu batzuetan zehar. Zalantzak ere izan dira berriro hasiko ote zen.
Baina oraindik denbora zegoen jokatzeko, gutxienez sei minutu, kalkulatu du epaileak.
Markagailuak 105.a erakusten zuenean, eta jokaldi baten ondoren, arean hainbat erreboterekin, Josh Stonesek baloia bultzatu du, baina atzelari batek urruntzea lortu du. Lerroan ala ate barruan?, epaileak bere erlojuari begiratu dio, eta gola izan dela erabaki du.
Erabaki horren ondoren, York City taldea izan da igoera ospatu duena. Bere jokalariek Ligako titulua altxatu dute berdegunean, eta Rochdaleko jokalariek eta zaleek, berriz, playoff-etara itxaron beharko dute.
Eibar garaipenaren bidera itzuli da Levante azken sailkatua garaituta (2-1)
Hamaika jardunaldi garaipenik lortu gabe zeramatzan Eibarrek 2-1 irabazi dio Levante ligako azken sailkatuari Ipuruan, eta, horrenbestez, bere bolada txarrari amaiera dio. Iarak eta Garazik sartu dituzte armaginen golak. Eunate Astralagak, berriz, geldiketa erabakigarriak egin ditu, tartean penalti bat.
Sansek merezi gabeko porrota jaso du Valladoliden (1-0)
Jon Ansotegiren taldearenak izan dira partidako gol aukerarik onenak, baina ez dute asmatu; eta Valladolidek, berriz, sarera bidali du Aranaren atera partida guztian egin duen erremate bakarra.
Angel Perez: “Mentalki, hiru puntu baino gehiago ematen dituen garaipena da”
Angel Perez Alaveseko jokalariaren adierazpenak, talde gasteiztarra EA Sports Ligako 32. jardunaldiko partidan Mallorcari 2-1 gailendu ostean. Lortutako hiru puntuei esker, arabarrak jaitsiera postuetatik atera dira. (Adierazpenak gaztelaniaz)
Athletic nahi eta ezin aritu da Granadaren aurka Lezaman (1-2)
Athleticek 1-2 galdu du Granadaren aurka Lezaman jokatu duen partida. Andaluziako taldea oso eraginkorra izan da, eta 0-2 aurreratu da markagailuan. Talde zuri-gorriari asko kostatu zaio Granadaren atea zulatzea, eta gola luzapenean sartu du. Ane Elexpuruk egin du.
Matarazzo: “Sendo amaitu nahi dugu denboraldia"
Pelegrinno Matarazzok adierazi du "oso garrantzitsua" dela denboraldia "ahalik eta hobeto" bukatzea, "hurrengoa ondo hasteko". Horrela, bada, Reala larunbat honetan Rayo garaitzen saiatuko dela ziurtatu du.
Lisci: “Biharkoa urteko partidarik garrantzitsuena da"
EA Sports Ligako 32. jardunaldian Sevillaren aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du Osasunako entrenatzaileak.
Bautistak igoera postuetarantz gidatu du Eibar Albaceten (0-3)
Aurrelari armaginaren 'hat-trick' batek garaipena eman dio talde gipuzkoarrari, play-off postuetan kokatuz.
Valverde: “Partida guztiak estutu nahi ditugu puntuak batzeko"
Athletic Clubeko entrenatzaileak Atletico Madrilen aurka Ligako 32. jardunaldian jokatuko duten partidaz hitz egin du.
Azpeitiak omenaldia egin die Unai Marrerori eta Oier Agirrezabalagari
Azpeitiarrek omenaldia egin diete Unai Marrerori eta Oier Agirrezabalagari, Realeko atezainari eta prestatzaile fisikoari. Herriak bere esker ona agertu die biei eta “herria horrela ikustea oso hunkigarria” izan dela adierazi du atezainak.