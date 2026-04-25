El ascenso más inverosímil, de la locura del Rochdale al éxtasis del York en el minuto 103
Por mucho que fuera una división semiprofesional, este partido era uno de los más esperados en el fin de semana inglés. York y Rochdale han hecho temporadas prácticamente impolutas y llegaban a este duelo con 107 y 105 puntos respectivamente. El azar del destino ha querido que se enfrentaran en la última jornada y con un solo puesto para ascender en juego. El líder sube a League Two, el segundo va a 'playoff'.
Tras 93 minutos, el Rochdale, con un cabezazo de Emmanuel Dieseruvwe ha marcado el gol para los locales. Locura. Invasión de campo, aficionados correteando por el césped y el partido parado durante varios minutos. Incluso ha habido dudas de si se reanudaría.
Pero aún quedaba tiempo por jugar, al menos unos seis minutos, ha calculado el colegiado una vez que se ha despejado el terreno de juego y se ha podido continuar.
Cuando el marcador mostraba el 105 y tras una jugada con varios rebotes en el área, Josh Stones ha empujado la pelota y un defensa ha conseguido despejarla ¿En la línea o ya dentro de la portería?, el árbitro ha mirado a su reloj y ha determinado que había sido gol.
Ahora la alegría cambiaba de bando. Era el York City el que celebraba un ascenso que ahora sí que no se le ha escapado. Sus jugadores han levantado el título de liga en el césped, mientras los aficionados del Rochdale apuntan ya en sus calendarios el playoff de ascenso que tendrán que jugar y en el que tendrán que demostrar su dominio durante la temporada regular.
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