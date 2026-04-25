National League
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El ascenso más inverosímil, de la locura del Rochdale al éxtasis del York en el minuto 103

La National League (Quinta división inglesa) ha dejado uno de los desenlaces más inverosímiles de la historia del fútbol. El York City ha conseguido el ascenso al fútbol profesional con un gol en el minuto 103, después de que el Rochdale se pensara que con su gol en el 95 conseguía la victoria y produjese una invasión de campo para celebrar una promoción que no se ha cumplido.
Euskaraz irakurri: Rochdaleren eromenetik Yorkeko estasiara igoerarik sinesgaitzena 103. minutuan
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Por mucho que fuera una división semiprofesional, este partido era uno de los más esperados en el fin de semana inglés. York y Rochdale han hecho temporadas prácticamente impolutas y llegaban a este duelo con 107 y 105 puntos respectivamente. El azar del destino ha querido que se enfrentaran en la última jornada y con un solo puesto para ascender en juego. El líder sube a League Two, el segundo va a 'playoff'.

Tras 93 minutos, el Rochdale, con un cabezazo de Emmanuel Dieseruvwe ha marcado el gol para los locales. Locura. Invasión de campo, aficionados correteando por el césped y el partido parado durante varios minutos. Incluso ha habido dudas de si se reanudaría.

Pero aún quedaba tiempo por jugar, al menos unos seis minutos, ha calculado el colegiado una vez que se ha despejado el terreno de juego y se ha podido continuar.

 

Cuando el marcador mostraba el 105 y tras una jugada con varios rebotes en el área, Josh Stones ha empujado la pelota y un defensa ha conseguido despejarla ¿En la línea o ya dentro de la portería?, el árbitro ha mirado a su reloj y ha determinado que había sido gol.

 

Ahora la alegría cambiaba de bando. Era el York City el que celebraba un ascenso que ahora sí que no se le ha escapado. Sus jugadores han levantado el título de liga en el césped, mientras los aficionados del Rochdale apuntan ya en sus calendarios el playoff de ascenso que tendrán que jugar y en el que tendrán que demostrar su dominio durante la temporada regular.

Fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X