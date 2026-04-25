El ascenso más inverosímil, de la locura del Rochdale al éxtasis del York en el minuto 103

Por mucho que fuera una división semiprofesional, este partido era uno de los más esperados en el fin de semana inglés. York y Rochdale han hecho temporadas prácticamente impolutas y llegaban a este duelo con 107 y 105 puntos respectivamente. El azar del destino ha querido que se enfrentaran en la última jornada y con un solo puesto para ascender en juego. El líder sube a League Two, el segundo va a 'playoff'.



Tras 93 minutos, el Rochdale, con un cabezazo de Emmanuel Dieseruvwe ha marcado el gol para los locales. Locura. Invasión de campo, aficionados correteando por el césped y el partido parado durante varios minutos. Incluso ha habido dudas de si se reanudaría.



Pero aún quedaba tiempo por jugar, al menos unos seis minutos, ha calculado el colegiado una vez que se ha despejado el terreno de juego y se ha podido continuar.