Luis Garcia Plaza, Sevillako entrenatzaile berria
Alavesen entrenatzaile ohiak ordezkatuko du Matias Almeyda, azkeneko hau talde andaluziarretik kargugabetua izan da; Garcia Plazak 2027ra arte sinatu du Sevillarekin.
Luis Garcia Plaza entrenatzaileak zuzenduko du Sevilla 2027ra arte, talde andaluziarrak entrenatzaile madrildarrarekin lehen taldearen gidaritza eta Matias Almeyda argentinarraren lekukoa hartzko akordio batera ailegatu ondoren, Almeyda astelehenean kargugabetua izan zen emaitza txarren ondorioz.
Horrela, Garcia Plaza, 53 urtekoa, eserlekuetara itzuliko da lehenengo aldiz 2024ko abendutik, Alaveseko entrenatzaile izatetik kargugabetu zutenean, eta taldeak maila mantentzeko helburuarekin ailegatu da Ramon Sanchez-Pizjuanera, Sevillak hiru puntu baino ez ditu jaitsierko postuen gainetik.
Almeyda astelehenean kargugabetua izan zen, larunbatean Valentziaren aurka 0-2 galdu ondoren EA Sports ligako 29. jardunaldian eta azkeneko zortzi partidatatik bakarra irabazi ostean, honek 31 punturekin utzi du talde andaluziarra. 32 partida ofizial zuzendu ondoren joan da argentinarra, horietatik 29 EA Sports Ligan eta beste hiru Errege Kopan, 2025eko udan ailegatu ostean.
Orain, Garcia Plazak hartu du gidaritza eta maila gorenean daukan esperientzia baliatzea saiatuko da, bertan 229 partida zuzendu ditu.
