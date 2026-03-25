Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla

El técnico Luis García Plaza dirigirá al Sevilla hasta 2027, después de que el club andaluz haya llegado a un acuerdo con el entrenador madrileño para que tome el mando del primer equipo y coja el testigo del argentino Matías Almeyda, destituido el lunes por los malos resultados.



García Plaza, de 53 años, regresa así a los banquillos por primera vez desde diciembre de 2024, cuando fue cesado como técnico del Alavés, y llega al Ramón Sánchez-Pizjuán con el objetivo de conseguir la salvación del equipo, que cuenta con solo tres puntos de ventaja sobre la zona de descenso.



Almeyda fue destituido el lunes tras perder el sábado por 0-2 ante el Valencia en la jornada 29 de LaLiga EA Sports y ganar solo uno de los últimos ocho encuentros, lo que deja al conjunto andaluz con 31 puntos. El argentino se marcha tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LaLiga EA Sports y tres en la Copa del Rey, tras su llegada en verano de 2025.



Ahora, García Plaza toma el mando y buscará hacer valer su experiencia en la máxima categoría, en la que ha dirigido 229 partidos.