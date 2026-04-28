El Replasa Beti-Onak ha ganado 24-22 al Málaga Costa del Sol el partido de ida de cuartos de final de los playoffs de la liga, en un choque disputado esta tarde en el pabellón Hermanos Indurain de Villava (Navarra).

El partido ha resultado ser tremendamente igualado desde el pitido inicial. Ambos conjuntos no han dispuesto de grandes ventajas en el marcador durante toda la primera parte. El equipo navarro ha plantado cara al Málaga, pero no le ha sido suficiente para irse al descanso por delante en el luminoso (10-12).

A la vuelta de los vestuarios, el arranque de las navarras ha sido muy bueno y han logrado voltear el marcador en un abrir y cerra de ojos, poniéndose 17-14 por delante en el marcador. Parecía que era el momento de abrir más brecha (18-14).

Las navarras han llegado a estar cinco tantos por encima en el luminoso, pero el equipo malagueño ha sabido reaccionar y ha vuelto a apretar el marcador, y de qué manera, llegando a los minutos finales con solo un gol de desventaja (22-21).

El acierto en las últimas posesiones ha valido para no echar por la borda el trabajo realizado durante todo el partido, y al menos atar una ventaja de dos tantos de cara al decisivo partido de vuelta en Málaga.