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Beti-Onak ficha a la argentina Martina Lang

La lateral izquierda argentina llega procedente del Rocasa Gran Canaria y se une a la disciplina navarra para reforzar la faceta defensiva la próxima temporada.
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La argentina Martina Lang. Imagen: Rocasa Gran Canaria

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KIROLAK EITB

Última actualización

Replasa Beti-Onak ha fichado a Martina Lang, lateral izquierda argentina procedente del Rocasa Gran Canaria.

La internacional con Argentina y baluarte defensivo se vestirá de verde en el Hnos. Indurain.

Lang se une a la disciplina navarra para reforzar la faceta defensiva la próxima temporada.

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