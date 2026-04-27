Beti-Onak ficha a la argentina Martina Lang
Replasa Beti-Onak ha fichado a Martina Lang, lateral izquierda argentina procedente del Rocasa Gran Canaria.
La internacional con Argentina y baluarte defensivo se vestirá de verde en el Hnos. Indurain.
Lang se une a la disciplina navarra para reforzar la faceta defensiva la próxima temporada.
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