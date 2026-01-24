El Beti-Onak queda eliminado de la EHF European Cup
El Replasa Beti-Onak no ha podido dar la vuelta a la eliminatoria de los octavos de final de la EHF European Cup que ha disputado contra el Bursa Buyuksehir, perdiendo también el partido de vuelta disputado este sábado por 32-28. Así, el equipo navarro dice adiós a la competición europea.
Tras perder por 24-25 el partido de ida, las de Miguel Etxeberria estaban obligadas a ganar para dar la vuelta a la eliminatoria.
La primera parta ha sido muy igualada. Pese a que el Beti-Onak ha cogido la iniciativa de los primeros goles, el equipo turco ha contestado a cada gol con otro, impidiendo que se alejaran en el marcador. Se han ido al vestuario con el marcador igualado, 15-15.
A la vuelta, el equipo local ha tomado el mando del partido y ha sacado una ligera ventaja en el marcador que las navarras no han podido remontar. La falta de efectividad de cara a portería ha sido una losa en la segunda mitad para el equipo de Villava, y a pesar de los 8 tantos de Micaela Casasola, han vuelto a caer derrotadas, quedando eliminadas de la competición.
Te puede interesar
El Beti-Onak pierde 24-25 ante el Bursa Buyuksehir
En el encuentro de ida de los octavos de final de la EHF European Cup, las de Miguel Etxeberria han dado un paso adelante en la segunda parte y han conseguido acortar distancias para seguir con opciones en el partido de vuelta.
Mariana Costa: "Pase lo que pase, intentaremos sacar puntos positivos en los dos partidos"
Replasa Beti-Onak recibe este sábado al equipo turco Bursa Büyüksehir en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Europa; la vuelta se disputará una semana después en Turquía.