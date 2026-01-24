El Beti-Onak queda eliminado de la EHF European Cup

El Replasa Beti-Onak no ha podido dar la vuelta a la eliminatoria de los octavos de final de la EHF European Cup que ha disputado contra el Bursa Buyuksehir, perdiendo también el partido de vuelta disputado este sábado por 32-28. Así, el equipo navarro dice adiós a la competición europea.

Tras perder por 24-25 el partido de ida, las de Miguel Etxeberria estaban obligadas a ganar para dar la vuelta a la eliminatoria.

La primera parta ha sido muy igualada. Pese a que el Beti-Onak ha cogido la iniciativa de los primeros goles, el equipo turco ha contestado a cada gol con otro, impidiendo que se alejaran en el marcador. Se han ido al vestuario con el marcador igualado, 15-15.

A la vuelta, el equipo local ha tomado el mando del partido y ha sacado una ligera ventaja en el marcador que las navarras no han podido remontar. La falta de efectividad de cara a portería ha sido una losa en la segunda mitad para el equipo de Villava, y a pesar de los 8 tantos de Micaela Casasola, han vuelto a caer derrotadas, quedando eliminadas de la competición.