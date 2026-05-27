El Bera Bera inicia este miércoles la final de la Liga Guerreras Iberdrola, ante el Rocasa, en el Gasca
El Super Amara Bera Bera inicia este miércoles la final de la Liga Guerreras Iberdrola de la temporada 2025-2026, ante el Rocasa Gran Canaria, en el pabellón José Antonio Gasca, en San Sebastián. El primer partido de la final comenzará a las 19:15 horas, en tanto que el segundo, en Telde (Gran Canaria), tendrá lugar el próximo domingo, a las 19:45 horas de Euskal Herria; si hiciera falta un tercer partido, sería el miércoles 3 de junio, en San Sebastián (19:30 horas). EITB va a emitir en directo los partidos de la final, en ETB2On y en kirolakeitb.eus.
El Bera Bera, en la despedida de su entrenador, Imanol Álvarez, quiere ganar la Liga por tercer año consecutivo, con lo que completaría, además, su tercer triplete seguido, ya que suma en esta temporada los títulos de Copa de la Reina y de Supercopa Ibérica.
El Bera Bera lleva invicto los últimos 14 partidos de competición, pero el Rocasa ha sido uno de los pocos conjuntos que le ha batido esta temporada, por 25-24 en la segunda vuelta; en la primera vuelta, fue el equipo vasco el que se llevó el triunfo, por 30-27.
Imanol Álvarez, ha destacado, en la víspera de este encuentro, que el equipo que gane el título "será justo vencedor", tras la igualdad que ha habido en unos duelos directos marcados, ha subrayado, "por las defensas más sólidas de la competición".
Como ha quedado dicho, el partido va a comenzar a las 19:15 horas, y será emitido en directo por kirolakeitb.eus y ETB2On.
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Super Amara Bera Bera disputará la final por el título de liga tras eliminar al Porriño
Las de Imanol Álvarez han logrado el billete para la final gracias a la ventaja de cuatro que obtuvieron en el partido de ida que jugaron en tierras gallegas, ya que el encuetro de vuelta en el Gasca ha terminado con un empate a 33. Bera Bera se medirá en la final al Rocasa Gran Canaria.
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