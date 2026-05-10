El Bera Bera hace historia conquistando su décima Copa de la Reina, cuarta consecutiva (26-21)

El Super Amara Bera Bera agranda aún más su leyenda ganando su décima Copa de la Reina, cuarta consecutiva. El conjunto dirigido por Imanol Álvarez ha derrotado al Mecalia Atlético Guardés 26-21 en Illumbe, en la que era la decimoctava vez que jugaba la final de esta competición.

Las donostiarras han dominado casi de principio a fin una final que ha estado marcada por la exigencia física que requiere una competición como la Copa de la Reina, que se ha disputado íntegra este fin de semana en Illunbe.

El conjunto donostiarra ha salido con lo mejor a la final, sin reservarse nada, con el sufrimiento de las semifinales aun muy presente. La tensión competitiva era muy palpable en ambos bandos, que también acumulaban mucha fatiga al ser la final el tercer partido que jugaban en tres días. El Mecalia Atlético Guardés, además, tuvo que recurrir a la prórroga para poder ganar las semifinales.

En ese contexto, ambos equipos han comenzado el duelo muy erráticos de cara a puerta, al mismo tiempo que las faltas en ataque se sucedían una tras otra. También han sido muy destacables las actuaciones de las porteras, con especial mención para Amadine Balzinc, que el año que viene jugará en el Super Amara Bera Bera. Eso ha provocado que se vieran muy pocos goles en los primeros minutos.

Aun así, las guipuzcoanas han logrado tomar una ventaja de cuatro goles mediado el primer periodo (8-4), renta que han sabido mantener para irse ganando por 11-7 al descanso.

En el segundo tiempo se le notaba con algo más de frescura al Super Amara Bera Bera, que ha intentado aumentar el ritmo del juego para romper definitivamente la final. El resultado favorable ha dado confianza al equipo y ha permitido a Imanol Álvarez gestionar los minutos de sus jugadoras.

Eso sí, un par de inferioridades numéricas han provocado que el Mecalia Atlético Guardés se acercara a dos tantos en el marcador (16-14), pero una vez que se ha reestablecido la igualdad numérica, el equipo donostiarra ha vuelto a marcar terreno de por medio para terminar ganando la final por 26-21.

Destacable ha sido la actuación de la central Elba Álvarez, que ha guiado a su equipo a lo largo de toda la competición. Por su parte, la décima será la última Copa de la Reina de Imanol Álvarez con el Bera Bera ya que el técnico de Ermua deja el equipo al final de esta temporada.

Ficha técnica:

26 - Super Amara Bera Bera: Prades, Wigins -porteras-, Amores (1), Arroyo (5), Elba Álvarez (7, 5p), Rodrigues (1), Etxeberria (3), Laura Hernández, Ogonovszki (3), Kruijswik, Elke Karsten (2), Erauskin (1), Gavilán (3), Ishikawa, Urretabizkaia, Fresco.



21 - Mecalia Atlético Guardés: Mínguez, Balzinc -porteras-, Mendoza, Hauptman (3), Sempere, Cacheda (1), Téllez (5), Palomo (1), Serrano, Castro, María Sancha (5, 2p), Ramos (5), Elena Martínez, Cifuentes, Gil, Portillo (1).



Marcadores cada cinco minutos: 1-1; 1-1; 5-3; 7-4; 9-7; 11-7- descanso- 15-9; 16-12; 18-15; 22-18; 25-20; 26-21.



Árbitros: Alejandro Hoz y Axel Riloba.



Incidencias: 4.872 personas asistieron al encuentro final de la Copa de la Reina disputado en el pabellón Illumbe.