El Bidasoa Irun logra el pase a la fase final de Copa; el Anaitasuna cae eliminado

El Bidasoa Irun disputará la fase final de la Copa del Rey del 5 al 7 de junio en Alicante, después de haber ganado al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil en los octavos de final de la competición. Los jugadores de Álex Mozas vencieron en Puente Genil 30-36, en un encuentro que, aunque no arrancaron bien, supieron enfrentar en el tramo final del primer periodo y se situaron a solo un gol, a menos de tres minutos para el descanso. Se fueron al vestuario con empate a 17.

En la segunda mitad, el conjunto guipuzcoano elevó su nivel defensivo, y consiguió una renta de cinco tantos a diez minutos del final. A pesar de que los locales buscaron la remontada y lograron reducir la diferencia, el Bidasoa Irun se hizo con la victoria final y, por lo tanto, con el pase a la fase final.

El Anaitasuna, en cambio, perdió por la mínima contra el Bathco Torrelavega (30-31) en casa, quedando eliminado del torneo. Los chicos de Nacho Moyano mantuvieron el ritmo y la intensidad de los visitantes de la mano de un Kisselev, que ejerció de capitán. El 7-10 inicial demostraba las ganas de vencer de ambos conjuntos, y llegaron 16-17 al descanso.

Empató el Anaitasuna gracias a Elizondo en el primer minuto del segundo acto para ponerse por delante por primera vez segundos después. Los navarros salieron arrollando, con un gol del capitán Kisselev y se pusieron dos goles por delante. Aún así, Isidoro Martínez mantuvo con vida al Torrelavega con su facilidad anotadora, y Martínez remató el trabajo con un tanto final que les supuso la victoria.