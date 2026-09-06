Bandera de La Concha
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Así han quedado las calles de la 1ª jornada de la Bandera de La Concha 2026

La regata femenina comenzará a las 11:00 horas, mientras que la masculina lo hará una hora más tarde, a las 12:00 horas.
Orio eta Arraun Lagunak argazkien muntaia

Arraun Lagunak y Orio. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: 2026ko Kontxako Banderaren 1. jardunaldiko kaleen zozketa
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Última actualización

El sorteo de calles realizado esta mañana en el Ayuntamiento de San Sebastián cara a la primera jornada de la Bandera de la Concha que se disputará este domingo a partir de las 11:00 de la mañana ha deparado el siguiente resultado:

REGATA FEMENINA

1ª tanda:

Calle 1: Hibaika

Calle 2: Zarautz

Calle 3: Donostiarra

Calle 4: Tolosaldea

2º tanda:

Calle 1: San Juan

Calle 2: Astillero

Calle 3: Orio

Calle 4: Arraun Lagunak

 

REGATA MASCULINA

1ª tanda:

Calle 1: Ondarroa

Calle 2: Orio

Calle 3: Donostiarra

Calle 4: Getaria

2º tanda:

Calle 1: Bermeo

Calle 2: Zierbena

Calle 3: Lekitarra

Calle 4: Hondarribia

Bandera de La Concha

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