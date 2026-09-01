Clasificatorias de la Bandera de La Concha: ¿qué traineras son las favoritas? ¿Cómo estará la mar?
El miércoles tendrá lugar la clasificatoria masculina, en tanto que el jueves se disputa la femenina; Ibon Gaztañazpi nos cuenta cómo se presentan ambas regatas, que, en formato contrarreloj, pondrán en juego siete puestos para la Bandera de La Concha, cuya primera jornada será este domingo.
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25 traineras masculinas y 20 femeninas competirán en la Bandera de La Concha
Un total de 45 traineras participarán en las categorías masculina y femenina en la 131ª edición de la Bandera de La Concha que se disputará los dos primeros domingos de septiembre en San Sebastián y en la que Orio y Arraun Lagunak intentarán mantenerse en el trono.
Iker Zabala cree que ha sido ''una temporada de ensueño'', pero que ''hay margen de mejora''
Entrevistado en ETB, el preparador de Orio ha resaltado que han trabajado "a las mil maravillas". El vizcaíno reconoce que en el club aguilucho "ya había un grandísimo trabajo hecho de años, del cual, en cierta manera me he aprovechado".
El presidente de Orio, Jon Olasagasti, destaca la madurez de los remeros y el trabajo de Iker Zabala
La directiva cumple su segundo año en el cargo, avistando los objetivos con los que dar continuidad al éxito global del club, ha explicado el mandatario del club oriotarra.
Itziar Eguren, presidenta de Arraun Lagunak: ''En Donostia hemos empezado a aprender a celebrar la Concha''
La presidenta de Arraun Lagunak se ha mostrado satisfecha tras la consecución de la cuarta Bandera de la Concha. "Se nos estaba tachando como que no sabíamos remar en mar, en olas, y la final el equipo salión con esa rabia", ha reprochado la mandataria.
Palmarés de la Bandera de La Concha en categoría masculina
Orio sigue siendo la trainera más laureada con 33 banderas. Hondarribia ha ganado en tres ocasiones (2018, 2019 y 2020), y Santurtzi (2021) y Urdaibai (2022, 2023 y 2024) siguieron su testigo.
Palmarés de la Bandera de La Concha en categoría femenina
Rias Baixas y San Juan son las traineras más laureadas de la Bandera de La Concha, con 5 banderas. Arraun Lagunak, sin embargo, ha conquistado las tres últimas ediciones.
Así ha recibido Orio la Bandera de La Concha de 2025, la 33ª que gana en la historia
Antes, hemos podido ver a los remeros de Orio, bailando juntos, y al patrón, Gorka Aranberri, recibiendo un premio; con la entrega de la bandera, por parte del alcalde Eneko Goia, la alegría se ha desbordado entre los aguiluchos.
Las mejores imágenes que ha dejado la Bandera de La Concha de 2025
La segunda y decisiva jornada de la Bandera de La Concha de 2025 ha deparado, además de las victorias de Arraun Lagunak y Orio, un buen número de espectaculares y emocionantes imágenes, que EITB ha recogido en este vídeo.
Arraun Lagunak y Orio ganan la Bandera de La Concha de 2025
En la segunda jornada, disputada este domingo, Orio, en la regata masculina, ha superado a Zierbena, y se ha hecho con el triunfo; en la regata femenina, Arraun Lagunak ha ratificado el dominio que había mostrado en la primera jornada.