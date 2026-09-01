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Clasificatorias de la Bandera de La Concha: ¿qué traineras son las favoritas? ¿Cómo estará la mar?

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Gaztanazpi gaztelaniaz
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kontxako Banderako sailkatze estropadak: zeintzuk dira faboritoak? Nola egongo da itsasoa?
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Última actualización

El miércoles tendrá lugar la clasificatoria masculina, en tanto que el jueves se disputa la femenina; Ibon Gaztañazpi nos cuenta cómo se presentan ambas regatas, que, en formato contrarreloj, pondrán en juego siete puestos para la Bandera de La Concha, cuya primera jornada será este domingo.

Remo Ares Bermeo Urdaibai Chapela Donostiarra Kaiarriba Getaria Hondarribia Lekittarra Ondarroa Orio San Juan Santurtzi Zierbena Mujeres deportistas Astillero Arraun Lagunak Donostiarra Kaiarriba Hibaika Orio San Juan Tolosaldea Zumaia Bandera de La Concha

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