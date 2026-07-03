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Dani Pérez (Zierbena): “Trataremos de pelear las banderas a Orio"

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Dani Perez Zierbenako entrenatzailea
18:00 - 20:00
Dani Pérez, entrenador de Zierbena
Euskaraz irakurri: Dani Pérez (Zierbena): "Banderak Orioren aurka borrokatzen saiatuko gara"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador de los galipos se ha mostrado satisfecho con segundo puesto logrado en el estro de la temporada liguera en Madrid y afirma que el gran objetivo de Zierbena es poner en apuros a los favoritos, entre los que destaca Orio.

Arraun lagunak y Orio mandan también en Madrid
Zierbena Eusko Label Liga

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