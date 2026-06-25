Denboraldiko helburuak garbi dituzte Eusko Label Ligako taldeek
Oriok faborito gisa ekingo dio Eusko Label Ligari, baina gainerako taldeek ere garbi dituzte denboraldiko helburuak.
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Eusko Label Ligara itzulita, mailari eustea du Santurtzik helburu
KAE Ligan bi denboraldi egin ondoren, ilusioz hartu du Santurtzik Eusko Label Liga. 2020 eta 2021eko txapeldunek mailari eustea dute helburu nagusi, hala adierazi du Alexander Esteban entrenatzaileak
2026ko Eusko Label Ligako egutegia
Gizonezkoen traineru txapelketa nagusia ekainaren 28an hasiko da, Buitrago del Lozoyan, ‘Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid’-ekin, eta irailaren 20an amaituko da, Portugaleten, LVI GP - LII El Corte Ingles Banderarekin.
2025eko Eusko Label Ligako play-offeko bigarren jardunaldia: Chapelaren estropada, traineru barrutik ikusita
Eusko Label Ligara igotzeko play-offean, Chapelak maila gorenerako txartela lortu du Portugaleten. Bideo honetan ikus dezakezu nola bizi izan duten estropada arraunlariek eta patroiak ontzi barrutik, minikameraren irudiei esker.
Hamaseigarren bandera irabazita biribildu du Oriok denboraldia
Portugaleteko Bandera ere bereganatuta, marka guztiak hautsi ditu Oriok aurten, Eusko Label Liga eta Kontxa poltsikoratuta.
Gorka Aranberri: ''Oriok egindako denboraldiari 10ekoa jarriko nioke''
Oriok irabazi du Portugaleteko Bandera, eta Eusko Label Ligan aurten 16. bandera eskuratu eta errekor guztiak hautsi ditu horrela. "Oriok egindako denboraldiari 10ekoa jarriko nioke", esan du Gorka Aranberri patroiak.
2025eko Eusko Label Ligako egutegia
Gizonezkoen traineru txapelketa nagusia uztailaren 5ean hasiko da, Bilbon, XVI Bilboko Bandera, eta irailaren 21ean amaituko da, Portugaleten, LV GP-LI El Corte Ingles Banderarekin.
Elortegi: ''Burua gutxika-gutxika altxatu behar''
Kaikuko entrenatzailea penatuta azaldu da traineruak maila galdu ondoren. Bere mutilek dena eman dutela nabarmendu du, baina taldearentzat jaitsiera porrota dela.
Alexander Esteban: ''Ongi egindako lanaren saria jaso dugu''
Santurtzi Eusko Label Ligan lehiatuko da datorren denboraldian, igande honetan amaitu den play-offean lehen postua lortuta. "Ondo egindako lanaren saria jaso dugu", esan du Alexander Esteban Soterako entrenatzaile eta arraunlariak.
Markel Lujua (Santurtzi): ''Ondo joan gara, gure estropada egin dugu, badakigu azkarrak garela''
2025eko Eusko Label Ligako play-offeko lehenengo jardunaldian, Santurtzi gailendu da. Estropada amaitu ostean, Markel Lujua patroiak adierazi du taldeak ez duela "presioa" sentitu, eta eskerrak eman dizkie zaleei: "Santurtzi osoa hemen dago".