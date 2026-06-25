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Denboraldiko helburuak garbi dituzte Eusko Label Ligako taldeek

Iragarkia
Eusko Label liga
18:00 - 20:00
Igandean abiatuko da Eusko Label Liga
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oriok faborito gisa ekingo dio Eusko Label Ligari, baina gainerako taldeek ere garbi dituzte denboraldiko helburuak.

Getaria Ondarroa Zierbena Orio Arrauna Hondarribia Donostiarra Kaiarriba Eusko Label Liga Kaiku Santurtzi

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