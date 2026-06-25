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Los equipos de la Liga Eusko Label tienen claros los objetivos de la temporada

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Eusko Label liga
18:00 - 20:00
El domingo arranca la Eusko Label Liga
Euskaraz irakurri: Denboraldiko helburuak garbi dituzte Eusko Label Ligako taldeek
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KIROLAK EITB

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Orio afronta la Liga Eusko Label como favorito, pero el resto de equipos también tienen claros sus objetivos de la temporada.

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