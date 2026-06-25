Los equipos de la Liga Eusko Label tienen claros los objetivos de la temporada
Orio afronta la Liga Eusko Label como favorito, pero el resto de equipos también tienen claros sus objetivos de la temporada.
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Santurtzi busca la permanencia en la Liga Eusko Label
Tras dos temporadas en la Liga ARC, Santurtzi afronta con ilusión la Liga Eusko Label. Los campeones del 2020 y 2021 tienen como objetivo principal mantenerse en la categoría, así lo ha contado el entrenador Alexander Esteban.
Calendario de la Liga Eusko Label 2026
La competición masculina comenzará el 28 de junio en Buitrago del Lozoya con la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid y finalizará el 20 de septiembre en Portugalete con la LVI GP - LII Bandera El Corte Inglés.
Santurtzi vuelve a la Liga Eusko Label por la puerta grande: ''Hemos demostrado que tenemos nivel ACT''
La Sotera ha firmado una excelente temporada, que ha rematado con el ascenso a la Liga Eusko Label. Hemos estado con el entrenador y remero Alexander Esteban, que mira, con ambición, "a una hipotética segunda tanda", en la próxima campaña.
Santurtzi, Chapela, San Juan y Donostiarra bogarán el año que viene en la élite
En el play-off femenino, San Juan se ha impuesto en aguas de Portugalete, mientras que la Bantxa ha sido segunda. En categoría masculina, por su parte, Santurtzi y Chapela competirán la próxima temporada en la Liga Eusko Label, tras hacerse con las dos primeras plazas en el play-off.
Orio redondea la temporada ganando su 16ª bandera
Con la conquista también de la Bandera de Portugalete, Orio ha batido este año todos los récords, embolsándose la Liga Eusko Label y La Concha.
Segunda jornada del play-off de la Liga Eusko Label de 2025: la regata de Chapela, desde dentro de la trainera
Chapela ha ascendido en el play-off de la Liga Eusko Label, que ha finalizado en aguas de Portugalete; en este vídeo, puedes ver cómo han vivido los remeros y el patrón del equipo la regata de la segunda jornada.
Gorka Aranberri: ''A la temporada que ha realizado Orio le pondría un 10''
Orio se ha llevado la Bandera de Portugalete, logrando su decimosexta bandera de la Liga Eusko Label y batiendo todos los récords. "A la temporada que ha hecho Orio le pondría un 10", ha señalado el patrón de Orio, Gorka Aranberri.
Calendario de la Eusko Label Liga 2025
La competición masculina comenzará el 5 de julio en Bilbao con la XVI Bandera de Bilbao y finalizará el 21 de septiembre en Portugalete con la LV GP-LI Bandera El Corte Inglés.
Elortegi: ''Tendremos que levantar la cabeza poco a poco''
El entrenador de Kaiku ha lamentado que la trainera haya perdido la categoría. Destacó que los suyos lo han dado todo, pero que para el equipo el descenso es una derrota (declaraciones en euskera).