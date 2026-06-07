Orio gana por octava vez el Campeonato de Euskadi de Traineras
La embarcación de Gorka Aranberri ha dominado en aguas de Getaria. Segunda ha sido Donostiarra y tercera para Hondarribia.
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Arraun Lagunak se impone por cuarta vez en el Campeonato de Euskadi
San Juan ha sido segunda,a seis segundos, y Tolosaldea tercera, a 11.
Xubane Uribarrena: “Queremos seguir ganando banderas, aunque para muchos sea aburrido"
La remera de Arraun Lagunak, única que sigue en la trainera desde 2015, destaca que han trabajado duro y que la intención es seguir ganando banderas.
Orio y Arraun Lagunak, campeones de Euskadi de traineras
Los aguiluchos no fallan y cumplen con los pronósticos con mucha superioridad en la modalidad masculina este domingo en Getaria. Arraun Lagunak ha hecho lo propio en la competición femenina.
Jon Urresti: “Este tipo de campeonatos no se ganan muchas veces, es una bandera de peso"
El remero de la trainera de Orio Jon Urresti se ha mostrado satisfecho tras ganar el Campeonato de Euskadi de Traineras, que además han ganado en Getaria, su pueblo, y ha destacado que para él es una bandera "de peso".
Getaria acoge este domingo el Campeonato de Euskadi de traineras
Una decena de embarcaciones tomarán parte en la segunda cita oficial de la temporada tras los provinciales del pasado fin de semana. Se podrá seguir en directo a través de ETB1 y kirolakeitb.eus (12:00 horas).