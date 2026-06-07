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Orio gana por octava vez el Campeonato de Euskadi de Traineras

Orioko arraunlariak
18:00 - 20:00
Orio ha sido superior en aguas de Getaria. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Oriok zortzigarrenez irabazi du Euskadiko Traineru Txapelketa
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KIROLAK EITB

Última actualización

La embarcación de Gorka Aranberri ha dominado en aguas de Getaria. Segunda ha sido Donostiarra y tercera para Hondarribia. 

Campeonato de Euskadi de Traineras

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