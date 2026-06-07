Orio y Arraun Lagunak, campeones de Euskadi de traineras
Los aguiluchos no fallan y cumplen con los pronósticos con mucha superioridad en la modalidad masculina este domingo en Getaria. Arraun Lagunak ha hecho lo propio en la competición femenina.
Orio no falla y cumple con los pronósticos para proclamarse campeón de Euskadi de traineras este domingo en aguas de Getaria. Los aguiluchos no han dado ninguna opción a sus rivales y mandan un aviso claro de cara al verano. Donostiarra ha sido segundo y Hondarribia, tercero, tras dominar la primera tanda.
En la competición femenina, por su parte, Arraun Lagunak se ha llevado la ikurriña por delante de Tolosaldea y San Juan. Las de Donostia has salido con gran determinación desde el inicio.
En la tanda de honor de la competición masculina, Orio ha salido a dominar desde las primeras paladas y apenas ha habido emoción. Donostiarra ha tratado de mantenerse cerca de los de Gorka Aranberri, pero solo ha aguantado un largo el ritmo. Al final, solo ha habido tres segundos de diferencia en meta, gracias a varias maniobras de buscando la inercia del mar por parte Arkaitz Diaz, patrón de Kaiarriba, aunque sin poner en peligro la victoria de los amarillos, eso sí. Por detrás, Bermeo ha finalizado a 27 segundos y Lekittarra, a 40.
La primera tanda la ha dominado Hondarribia, que ha sufrido algo al final. La Ama Guadalupekoa ha tomado la cabeza de la regata desde los primeros metros y ha mantenido a raya con medio bote de diferencia a Zierbena. Eso sí, un espectacular último largo de Getaria ha hecho dudar a más de uno por momentos, ya que han llegado a recortar una diferencia de once segundos a tan solo uno. Solo un último movimiento a babor de Amunarriz para coger una ola ha permitido que no se diera la sorpresa. Santurtzi ha terminado muy lejos la regata.
Arraun Lagunak manda un aviso a navegantes
En competición femenina, Arraun Lagunak se ha adjudicado el triunfo por delante de Tolosaldea y San Juan tras dominar la regata. Ya desde la primera palada ha demostrado que no se presentaba en Getaria de paseo y solo ha necesitado el primer largo para romper la carrera. San Juan, Kaiku y Deusto se han limitado a observar desde lejos la exhibición de las de Donostia.
En el primer turno, Tolosaldea ha completado una competición más que seria, con claro dominio de principio a fin, que le ha servido para terminar en segundo lugar la competición. También ha sido destacable el papel de Hondarribia para terminar a siete segundos en segundo lugar. Por detrás, Ondarroa y Lekittarra, en ese orden.
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Getaria acoge este domingo el Campeonato de Euskadi de traineras
Una decena de embarcaciones tomarán parte en la segunda cita oficial de la temporada tras los provinciales del pasado fin de semana. Se podrá seguir en directo a través de ETB1 y kirolakeitb.eus (12:00 horas).