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Lehendakaria, Arraun Lagunak eta Orioren nagusitasunaz: “Ligak nahiko aspergarriak dira”

Iragarkia
Imanol Pradales lehendakaria. Elkarrizketa arraunari buruz.
18:00 - 20:00
Imanol Pradales lehendakaria, arrauna hartuta.
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Azken eguneratzea

Kontxako Banderaren atarian, Imanol Pradales lehendakariak arraunaren orainaz eta geroaz hausnarketa egin du Ibon Gaztañazpik egindako elkarrizketan, eta Santurtzin arraunlari gisa izandako garaiak ekarri ditu gogora. 

Santurtzi Arrauna Kontxako Bandera Eusko Label Liga Euskotren Liga

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