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El lehendakari, sobre la superioridad de Arraun Lagunak y Orio: “Las ligas son un poco aburridas”

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Imanol Pradales lehendakaria. Elkarrizketa arraunari buruz.
18:00 - 20:00

El lehendakari Imanol Pradales vuelve a coger un remo.

Euskaraz irakurri: Lehendakaria, Arraun Lagunak eta Orioren nagusitasunari buruz: “Ligak nahiko aspergarriak dira”
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Última actualización

El lehendakari Imanol Pradales analiza el presente y el futuro del remo en una entrevista realizada por Ibon Gaztañazpi a pocos días de disputarse la Bandera de La Concha. Asimismo, Pradales recuerda sus años como remero de la Sotera. 

Santurtzi Remo Bandera de La Concha Eusko Label Liga Euskotren Liga

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San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Hibaika, Donostiarra y Zarautz se clasifican para la Bandera de La Concha femenina

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Arrauna Kontxa estropadak
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