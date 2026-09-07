Usoa Ostolaza, Igor Arrieta y Markel Beloki disputarán el Mundial de Montréal, en las pruebas en línea

Usoa Ostolaza, Igor Arrieta y Markel Beloki disputarán el Campeonato del Mundo de ciclismo de 2026, que se va a disputar en Montréal (Québec), en las pruebas en línea. En concreto, la carrera femenina tendrá lugar el 26 de septiembre, sábado, en tanto que la masculina está prevista para el domingo 27. Ostolaza, Arrieta y Beloki han sido convocados por la selección de España, y, de esta manera, competirán en el Mundial.

En este contexto, la seleccionadora de España Gema Pascual ha escogido a la ciclista guipuzcoana Usoa Ostolaza dentro del equipo que ha formado para el Mundial. Con Ostolaza, Pascual ha convocado a Mavi García, Paula Blasi, Mireia Benito, Sara Martín, y Sandra Alonso; Blasi y Benito participarán en la prueba contrarreloj.

En lo que respecta a la carrera masculina, el seleccionador español Alejandro Valverde ha incluido a Igor Arrieta y a Markel Beloki, en un equipo que completan Juan Ayuso, Carlos Verona, Enric Mas, Raúl García, Iván Romeo y Marcel Camprubí. Romeo y Pablo Castrillo correrán la contrarreloj.

La prueba en línea femenina tendrá lugar sobre un trazado de 180,1 kilómetros, mientras que la masculina cuenta con un recorrido de 273,4 kilómetros.



