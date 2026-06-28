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Urko Berrade logra el bronce en el Campeonato de España de ciclismo en ruta

El ciclista navarro del Kern Pharma ha sido protagonista en Sabiñánigo tras entrar en la fuga decisiva junto a Igor Arrieta (UAE) y pelear hasta el final por el oro. Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5) se ha proclamado campeón de España, con Joel Nicolau (Caja Rural) segundo y Berrade tercero.

Urko Berrade bronce
Urko Berrade. Foto: @EqKernPharma
Euskaraz irakurri: Urko Berradek brontzea eskuratu du errepideko txirrindularitzako Espainiako Txapelketan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Urko Berrade ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato de España de ruta después de una gran actuación en Sabiñánigo. El navarro ha estado en la escapada clave del día junto a Igor Arrieta (UAE), en un grupo que ha acabado peleando por las medallas.

Tras los primeros ataques, se ha formado una fuga de calidad en la que Berrade ha compartido protagonismo con Igor Arrieta (UAE), además de Joan Bou, Joel Nicolau, Gorka Sorarrain (Caja Rural), Héctor Álvarez (Lidl-Trek) y Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5).

Cuando restaban 20 kilómetros, un movimiento de Berrade ha dejado atrás a Arrieta, Bou y Héctor Álvarez. El de UAE y el de Caja Rural han logrado volver a conectar, pero Álvarez se ha quedado atrás.

Arrieta y Bou, que habían hecho un gran esfuerzo, han reventado definitivamente al pasar la pancarta de los cinco kilómetros. Las medallas iban a estar entre Berrade, Nicolau y Camprubí.

Finalmente, Marcel Camprubí se ha llevado el triunfo, Joel Nicolau ha sido segundo y Berrade ha completado el podio con el bronce.

 

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