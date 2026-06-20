Ekainak 20
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Imanol Arizmendi eta Jone Elgoarriagak irabazi dute Quebrantahuesos lasterketa

Proban txirrindulari profesional ohiek ere parte hartu dute: tartean, Miguel Indurain, Aymar Zulbeldia, Samu Sanchez edo Luis Leon Sanchez.

HUESCA, 20/06/2026.- Corredores a su paso por el puerto del Somport durante la celebración de la XXXV Quebrantahuesos, este sábado. EFE/ Javier Blasco

Quebrantahuesoseko txirrindulariak lasterketaren une batean; Argazkia: EFE

author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Imanol Arizmendi eta Jone Elgoarriagak gailendu dira larunbat honetan lehiatutako Quebrantahuesos lasterketa. Proban txirrindulari profesional ohiek ere parte hartu dute, Miguel Indurain, Aymar Zulbeldia, Samu Sanchez edo Luis Leon Sanchez, adibidez.

Horrela, Sabiñanigon (Huesca) irteera eta helmuga daukan iraupeneko-lasterketa honetan, bere hirugarren garaipena lortu du Arizmendik, 5:29:41ko denborarekin. Aurreko bi garaipenak 2022an eta 2025ean lortu zituen.

Emakumezkoen proban Jone Elgoarriaga izan da helmugara iritsi den lehenengo txirrindularia, 5:36:07ko denborarekin.

198 kilometroko proba da hau, frantziar eta espainiar lurraldetik pasatzen dena. Gainera, mendiko lau portu (Somport, Merie Blanque, Portalet eta Hoz de Jaca) eta 3.500 metroko desnibela dauka.

Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Txirrindularitza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X