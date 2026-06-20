Imanol Arizmendi eta Jone Elgoarriagak irabazi dute Quebrantahuesos lasterketa
Proban txirrindulari profesional ohiek ere parte hartu dute: tartean, Miguel Indurain, Aymar Zulbeldia, Samu Sanchez edo Luis Leon Sanchez.
Imanol Arizmendi eta Jone Elgoarriagak gailendu dira larunbat honetan lehiatutako Quebrantahuesos lasterketa. Proban txirrindulari profesional ohiek ere parte hartu dute, Miguel Indurain, Aymar Zulbeldia, Samu Sanchez edo Luis Leon Sanchez, adibidez.
Horrela, Sabiñanigon (Huesca) irteera eta helmuga daukan iraupeneko-lasterketa honetan, bere hirugarren garaipena lortu du Arizmendik, 5:29:41ko denborarekin. Aurreko bi garaipenak 2022an eta 2025ean lortu zituen.
Emakumezkoen proban Jone Elgoarriaga izan da helmugara iritsi den lehenengo txirrindularia, 5:36:07ko denborarekin.
198 kilometroko proba da hau, frantziar eta espainiar lurraldetik pasatzen dena. Gainera, mendiko lau portu (Somport, Merie Blanque, Portalet eta Hoz de Jaca) eta 3.500 metroko desnibela dauka.
Zure interesekoa izan daiteke
Alex Aranburu Belgikako Tourrean lider jarri da hirugarren etapa irabazita
Txirrindulari gipuzkoarrak Lewis Askey gainditu du hirugarren etaparen azken esprintean, eta lider jarri da.
Jhonatan Narvaezek eta Zoe Backstedtek irabazi dute hirugarren etapa Suitzan
Sailkapen orokorrean ez da aldaketarik egon, ez ginezkoetan, ez emakumezkoetan, eta Tadej Pogacarrek eta Elisa Longok jarraitzen dute lider.
Romain Gregoirek eta Elisa Longok irabazi dute Locarnon hasi eta amaitu den bigarren etapa
Romain Gregoire (Groupama) txirrindulari frantziarrak Tadej Pogacarren azken erasoari eutsi dio, eta irabazi egin du eguneko ihesaldian izan ondoren. Emakumezkoetan, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) txirrindulari italiarrak eman du faboritoen artean lehen kolpea.
Pogacarrek erakustaldia eman eta sailkapen nagusia ia erabakita utzi du Suitzako Itzuliaren lehen etapan
Klaneceko txirrindulariak erasoa jo du helmugatik 70 kilometrora, eta bakar-bakarrik helmugaratu da, Sondrion. Bestalde, emakumezkoen lasterketan, Femke De Vries herbeheretarra da Suitzako Itzuliko lehen liderra.
Mikel Landa Suitzako Itzulian izango da, asteazkenean
Lasterketa asteazkenean hasiko da, hilaren 17an, eta igandean amaitu. Soudal Quick-Step taldeko txirrindulariak erorikoa izan zuen Euskal Herriko Itzulian, eta ordutik ezin izan da lehiatu. Besteak beste, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Primoz Roglic eta Richard Carapaz izango ditu aurkari.
Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko zortzigarren eta azken etapako azken kilometroa
Isaac Del Toro (UAE) mexikarrak irabazi du Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourraren 78. edizioa, Beaufort eta Plateau de Solaison-Brison artean jokatutako 8. eta azken etapan nagusituta. Juan Ayuso sailkatu da bigarren, eta Tobias Halland Johannessen (Uno-X) izan da hirugarrena.
Isaac Del Torok irabazi du Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra
Isaac Del Toro mexikarrak, Luke Tuckwell australiarrak eta Juan Ayuso espainiarrak osatu dute azken podiuma. Hala, Del Torok Tadej Pogacar esloveniaren tokia hartu du.
Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko zazpigarren etapako azken kilometroa
Isaac Del Toro (UAE) mexikarrak irabazi du La Bridoire eta Grand Colombier artean jokatu den Auvernia Rodano Alpes Tourreko zazpigarren etapa (133.6 km). Del Toro 3h.41.41 denbora eginda helmugaratu zen, 36,2 km/h-ko abiaduran, eta 25 segundo atera dizkio Juan Ayuso espainiarrari (Lidl Trek), eta 39 segundo Tobias Halland Johannessen norvegiarrari (Uno X).
Del Toro nagusitu da Grand Colombierren, eta Tuckwellek lider jarraitzen du
Del Toro ihes eginda helmugaratu da, eta 25 segundo atera dizkio Juan Ayuso espainiarrari eta 39 Tobias Halland Johannessen norvegiarrari.