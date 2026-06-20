20 de junio
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Imanol Arizmendi y Jone Elgoarriaga vencen en la Quebrantahuesos

En la prueba también han participado exciclistas profesionales como Miguel Induraín, Aymar Zulbeldia, Samu Sánchez o Luis León Sánchez.
HUESCA, 20/06/2026.- Corredores a su paso por el puerto del Somport durante la celebración de la XXXV Quebrantahuesos, este sábado. EFE/ Javier Blasco
Quebrantahuesos corredores en un momento de la carrera; Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Imanol Arizmendi eta Jone Elgoarriaga garaile Quebrantahuesos proban
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Imanol Arizmendi y Jone Elgorriaga vencen en la Quebrantahuesos que ha tenido lugar este sábado. En la prueba también han participado exciclistas profesionales como Miguel Induraín, Aymar Zulbeldia, Samu Sánchez, Alejandro Valverde o Luis León Sánchez.

Arizmendi consigue así su tercer triunfo en esta prueba de fondo, con salida y llegada en Sabiñánigo (Huesca), con un tiempo de 5:29:41. Las anteriores dos victorias, las consiguió en 2022 y 2025.

En mujeres, Jone Elgoarriaga ha sido la primera en cruzar la línea de meta, con un tiempo de 5:36:07.

La prueba trata de 198 kilómetros y pasa por territorio francés y español. Además, contiene cuatro puertos de montaña (Somport, Marie Blanque, Portalet y Hoz de Jaca) y 3.500 metros de desnivel.

Otras competiciones de ciclismo Ciclismo

Te puede interesar

Isaac del Toro
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Último kilómetro de la octava y última etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha proclamado vencedor final de la 78 edición del Tour de Auvernia Ródano Alpes tras imponerse en solitario en la octava y última etapa disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison-Brison. La segunda plaza ha sido para el español Juan Ayuso, a 1 minuto, y la tercera para el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X). Así ha sido el último kilómetro del ciclista mexicano.

Isaac Del Toro
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Último kilómetro de la séptima etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

El mexicano Isaac Del Toro (UAE) se ha impuesto en la séptima etapa del Tour de Auvernia Ródano Alpes disputada entre La Bridoire y el Grand Colombier, de 133.6 km, en la que retuvo el maillot amarillo el australiano Luke Tuckwell. Del Toro entró en meta escapado con un tiempo de 3h.41.41, a una media de 36,2 km/hora, aventajando en 25 segundos al español Juan Ayuso (Lidl Trek) y en 39 al noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X).
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X