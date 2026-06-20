Imanol Arizmendi y Jone Elgoarriaga vencen en la Quebrantahuesos
Imanol Arizmendi y Jone Elgorriaga vencen en la Quebrantahuesos que ha tenido lugar este sábado. En la prueba también han participado exciclistas profesionales como Miguel Induraín, Aymar Zulbeldia, Samu Sánchez, Alejandro Valverde o Luis León Sánchez.
Arizmendi consigue así su tercer triunfo en esta prueba de fondo, con salida y llegada en Sabiñánigo (Huesca), con un tiempo de 5:29:41. Las anteriores dos victorias, las consiguió en 2022 y 2025.
En mujeres, Jone Elgoarriaga ha sido la primera en cruzar la línea de meta, con un tiempo de 5:36:07.
La prueba trata de 198 kilómetros y pasa por territorio francés y español. Además, contiene cuatro puertos de montaña (Somport, Marie Blanque, Portalet y Hoz de Jaca) y 3.500 metros de desnivel.
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