Tour de Occitania
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Ibon Ruiz e Ion Izagirre suben al podio en Occitania

Los ciclistas vascos han quedado en segunda y terceras posición, respectivamente, en la carrera ganada por el italiano Davide Piganzoli.
Ibon Ruiz eta Ion Izagirre
Ibon Ruiz e Ion Izagirre, en el podio. Foto: Cofidis
Euskaraz irakurri: Ibon Ruiz eta Ion Izagirre podiumera igo dira Okzitanian
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista vitoriano Ibon Ruiz (Kern Pharma) y el gipuzkoano Ion Izagirre (Cofidis) han acabado en segunda y tercera posición, respectivamente el Tour de Occitania, que ha finalizado este sábado y se ha proclamado ganador el italiano Davide Piganzoli (Visma).

Piganzoli ha logrado la victoria en solitario en la última jornada disputada a través de 172 km entre Loures-Barousse y Loudenvielle, donde ha entrado vencedor tras un sólido ataque a 30 km de meta.

Davide Piganzoli ha lanzado un ataque a 7 kilómetros de la cima del Col du Val Louron-Azet y rápidamente ha abierto una brecha de más de un minuto. Aprovechando el exigente recorrido, Ion Izagirre e Ibon Ruiz han probado suerte con un contraataque y han logrado el despegue.

Finalmente, Piganzoli se ha impuesto en solitario, asegurando su tercera victoria profesional. En el top 10 también han entrado los vascos Urko Berrade (Kern Pharma), octavo y Jokin Murguialday (Euskaltel Euskadi), noveno

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