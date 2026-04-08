Isaac del Toro abandona la Itzulia, después de sufrir una caída en la tercera etapa
El ciclista mexicano del UAE se ha ido al suelo a falta de 81 kilómetros para la llegada. Inicialmente, ha tratado de continuar en carrera, pero, poco después, ha subido al coche del equipo, y ha abandonado la prueba.
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El mexicano Isaac del Toro se ha retirado tras sufrir una dura caída a 81 km de la meta, y el alavés Mikel Landa no ha tomado la salida por la caída de ayer. Paul Seixas (Decathlon) sigue líder tras una jornada sin sobresaltos.
Homenaje a Joxean Fernández “Matxin” en Basauri, antes de la tercera etapa de la Itzulia de 2026
El director deportivo del UAE, que es natural de la localidad vizcaína y ha participado en el diseño de la etapa, ha sido homenajeado antes de la salida de los corredores.
EN DIRECTO: 3ª etapa de la Itzulia Basque Country 2026 Basauri-Basauri (152,8 km)
Sigue en directo la retransmisión de la tercera etapa de la Itzulia 2026 con salida y llegada en Basauri. Desde las 15:00 horas, y hasta las 18:15, no te pierdas ninguno de los pormenores de la tercera jornada de la prueba.
Mikel Landa se retira de la Itzulia
El ciclista de Murgia deja la carrera, tras la caída sufrida en la segunda etapa de este martes, en la bajada de San Miguel de Aralar.
En llano, en grupo; en subida, totalmente separados: ¿por qué hacen eso los ciclistas?
Como nos explica Xabier Usabiaga, la clave está en los diferentes tipos de resistencia. En este vídeo, sabremos cuántos vatios deben generar los corredores en el llano o en una ascensión, en función de cómo se encuentren situados.
Un coche médico de la carrera, implicado en la caída de Mikel Landa en la Itzulia
Los jueces de la prueba sancionan primero y expulsan después al conductor del vehículo. El corredor alavés pudo incorporarse y finalizar la segunda etapa.
Matxin, diseñador de la tercera etapa: “Es el ciclismo de Euskal Herria, carreteras estrechas, no selectivas"
"He nacido en la calle donde acaba la carrera, donde estaba el campo mítico del Baskonia, es una rampa selectiva", ha explicado el mánager deportivo basauritarra del UAE.
Markel Beloki: “Ya sabíamos que iba a ser una etapa muy dura; estoy bastante contento, en la subida he ido a mi ritmo”
El ciclista del EF Education ha firmado una notable actuación en la segunda etapa de la Itzulia; a su término, ha atendido a EITB, y ha subrayado que está satisfecho con las sensaciones que ha tenido en la jornada.
Ion Izagirre: “Vamos a intentar estar lo más arriba posible en la general”
El corredor vasco del Cofidis, además, ha destacado que otro de los objetivos del equipo francés es hacerse con una etapa, “conmigo, o con Alex Aranburu”. En la Itzulia, disputadas las dos primeras etapas, Izagirre ocupa la séptima posición.