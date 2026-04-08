3ª etapa
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Isaac del Toro abandona la Itzulia, después de sufrir una caída en la tercera etapa

Isaac del Toro erorikoa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Isaac del Torok Itzulia utzi du, hirugarren etapan erorikoa izan eta gero
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista mexicano del UAE se ha ido al suelo a falta de 81 kilómetros para la llegada. Inicialmente, ha tratado de continuar en carrera, pero, poco después, ha subido al coche del equipo, y ha abandonado la prueba.

Isaac del Toro Tercera etapa Itzulia masculina UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

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