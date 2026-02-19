Apirilaren 6tik 11ra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

WorldTourreko 16 talde eta Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma, 2026ko Euskal Herriko Itzulian

Lasterketaren 65. ekitaldian zein talde arituko diren iragarri dute antolatzaileek; hala, aurtengo Itzulian UCI WorldTeam mailako talde guztiak izan dira, Jayco-AlUla eta NSN Cycling Team izan ezik.

Itzulia 2025: Schachmann
2026ko Itzulia apirilaren 6an hasiko da. Argazkia: EFE.
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

UCI WorldTeam mailako 16 talde, alegia, maila horretako guztiak Jayco-AlUla eta NSN Cycling Team izan ezik, eta antolatzaileek gonbidatutako UCI ProTeam mailako beste sei, tartean Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma, 2026ko Euskal Herriko Itzulian izango dira, ostegunean antolatzaileek iragarri dutenez.

Testuinguru horretan, iturri horren beraren arabera, Jayco-AlUlak eta NSN Cycling Teamek jakinarazi dute es dutela parte hartuko: “Bi taldeek ziurtatuta zuten plaza, WorldTourreko kideak izateagatik, baina, UCI Txirrindularitzaren Nazioarteko Batasunaren arau baten ondorioz, WorldTour taldeek zenbait baldintzaren pean egutegiko probetarako gonbidapenari uko egiteko aukera dutenez, kategoria goreneko proba honetan izena ez ematea erabaki dute”, azaldu du Itzuliak. Arau hori, hain zuzen ere, “UCIk egutegiari eta talde profesionalen partaidetza-betebeharrei buruz dauzkan xedapenen barruan dago”.

Ondorioz, WorldTourreko 16 talde hauek izango dira 2026ko Euskal Herriko Itzulian, apirilaren 6tik 11ra bitartean:

UAE Team Emirates

Movistar Team

Soudal Quick-Step

Red Bull-BORA-hansgrohe

Lidl-Trek

Decathlon CMA CGM Team

Lotto-Intermarche

Uno-X Mobility

Bahrain-Victorious

EF Education-EasyPost

Groupama-FDJ

XDS Astana Team

Ineos Grenadiers

Alpecin-Premier Tech

Team Picnic PostNL

Visma-Lease a Bike

Bilboko irteeran izango diren UCI ProTeam mailako taldeak hauek dira:

Euskaltel-Euskadi

Caja Rural-Seguros RGA

Equipo Kern Pharma

Burgos Burpellet BH

Cofidis

Tudor Pro Cycling Team 

Basque Country 2026 Itzuliaren ibilbide ofiziala aurkeztu dute
Txirrindularitza UCI World Tour Pello Bilbao Mikel Landa Meana Euskadi Fundazioa Ion Izagirre Insausti Itzulia Basque Country

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X