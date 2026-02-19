16 equipos WorldTour y Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma, en la Itzulia Basque Country de 2026
16 equipos de categoría UCI WorldTeam, todos a excepción del Jayco-AlUla y del NSN Cycling Team, y otros seis UCI ProTeams, invitados por la organización, entre los que están el Euskaltel-Euskadi, el Caja Rural-Seguros RGA y el Kern Pharma, participarán en la Itzulia Basque Country de 2026, según ha anunciado este jueves la propia organización de la prueba.
En este contexto, según la misma fuente, el Jayco-AlUla y el NSN Cycling Team han comunicado que no participarán en la 65ª edición de la Itzulia: “Ambos equipos tenían plaza asegurada por formar parte del WorldTour, pero, apoyándose en una norma de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que permite a los equipos WorldTour declinar la invitación a pruebas del calendario bajo ciertas condiciones, han optado por no inscribirse en esta carrera de la máxima categoría”, ha explicado la organización, que añade que esa regla “forma parte de las disposiciones de la UCI sobre calendario y obligaciones de participación de los equipos profesionales”.
En consecuencia, estos son los 16 equipos WorldTour que van a tomar parte en la Itzulia Basque Country de 2026, del 6 al 11 de abril:
UAE Team Emirates
Movistar Team
Soudal Quick-Step
Red Bull-BORA-hansgrohe
Lidl-Trek
Decathlon CMA CGM Team
Lotto-Intermarché
Uno-X Mobility
Bahrain-Victorious
EF Education-EasyPost
Groupama-FDJ
XDS Astana Team
Ineos Grenadiers
Alpecin-Premier Tech
Team Picnic PostNL
Visma-Lease a Bike
Los seis equipos UCI ProTeam que van a estar en la salida de Bilbao son estos:
Euskaltel-Euskadi
Caja Rural-Seguros RGA
Equipo Kern Pharma
Burgos Burpellet BH
Cofidis
Tudor Pro Cycling Team
