16 equipos WorldTour y Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma, en la Itzulia Basque Country de 2026

16 equipos de categoría UCI WorldTeam, todos a excepción del Jayco-AlUla y del NSN Cycling Team, y otros seis UCI ProTeams, invitados por la organización, entre los que están el Euskaltel-Euskadi, el Caja Rural-Seguros RGA y el Kern Pharma, participarán en la Itzulia Basque Country de 2026, según ha anunciado este jueves la propia organización de la prueba.

En este contexto, según la misma fuente, el Jayco-AlUla y el NSN Cycling Team han comunicado que no participarán en la 65ª edición de la Itzulia: “Ambos equipos tenían plaza asegurada por formar parte del WorldTour, pero, apoyándose en una norma de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que permite a los equipos WorldTour declinar la invitación a pruebas del calendario bajo ciertas condiciones, han optado por no inscribirse en esta carrera de la máxima categoría”, ha explicado la organización, que añade que esa regla “forma parte de las disposiciones de la UCI sobre calendario y obligaciones de participación de los equipos profesionales”.

En consecuencia, estos son los 16 equipos WorldTour que van a tomar parte en la Itzulia Basque Country de 2026, del 6 al 11 de abril:

UAE Team Emirates

Movistar Team

Soudal Quick-Step

Red Bull-BORA-hansgrohe

Lidl-Trek

Decathlon CMA CGM Team

Lotto-Intermarché

Uno-X Mobility

Bahrain-Victorious

EF Education-EasyPost

Groupama-FDJ

XDS Astana Team

Ineos Grenadiers

Alpecin-Premier Tech

Team Picnic PostNL

Visma-Lease a Bike

Los seis equipos UCI ProTeam que van a estar en la salida de Bilbao son estos:

Euskaltel-Euskadi

Caja Rural-Seguros RGA

Equipo Kern Pharma

Burgos Burpellet BH

Cofidis

Tudor Pro Cycling Team