2ª etapa
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Ataque del líder Paul Seixas en la ascensión a San Miguel de Aralar, en la Itzulia

Paul Seixas erasoa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Paul Seixas liderraren erasoa Aralarreko San Migelerako igoeran, Itzulian
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El joven ciclista francés del Decathlon se ha lanzado hacia adelante a falta de 26 kilómetros para el final de la etapa, cuando quedaban, todavía, más de seis para coronar el puerto. 

UCI World Tour Ciclismo Segunda etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country

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