Así ha sido la caída de Kévin Vauquelin, del INEOS, a 52 kilómetros de la meta de la segunda etapa de la Itzulia
El ciclista francés del equipo INEOS Grenadiers, segundo en la contrarreloj de la primera etapa, y, en consecuencia, segundo en la general de la Itzulia, se ha ido al suelo, con otros corredores; uno de ellos, Marco Brenner, del Tudor, ha tenido que abandonar la carrera.
Te puede interesar
EN DIRECTO: 2ª etapa de la Itzulia Basque Country 2026: Pamplona-Cuevas de Mendukilo (164,1 km)
Sigue en directo la retransmisión de la segunda etapa de la Itzulia 2026 con salida en Pamplona y llegada en las Cuevas de Mendukilo. Desde las 15:00 horas, y hasta las 18:15, no te pierdas ninguno de los pormenores de la segunda jornada de la prueba.
¿Qué hay que hacer para trazar bien una curva sobre la bicicleta?
En la etapa que se disputa en carreteras de Navarra, el descenso de Aralar hacia Lekunberri podría ser clave, porque va a poner a prueba la pericia de los ciclistas para trazar las curvas correctamente; con ese motivo, Xabier Usabiaga nos cuenta cómo conseguirlo.
Igor Arrieta analiza el recorrido de la etapa Pamplona-Mendukilo: “Es muy dura desde salida"
Ha destacado que San Miguel es un puerto de "media hora" de subida en el que los dos últimos kilómetros son los más duros. También ha destacado que el final de etapa en Medukilo es "muy duro" y "la gente llegará de uno en uno o en grupos muy reducidos".
Mikel Landa, tras la contrarreloj de la Itzulia: “He tenido buenas sensaciones, así que estoy contento”
El ciclista vasco del Soudal Quick-Step ha obtenido el decimoctavo puesto en la etapa, y ha perdido 55 segundos con respecto a Paul Seixas, que ha sido el ganador.
Decomble llega a meta con el culote rasgado y magullado tras sufrir una caída en la crono de Bilbao
El ciclista galo del equipo Groupama se ha caído y ha llegado a duras penas a la meta, visiblemente dolorido. El francés Paul Seixas (Decathlon) ha sido el ganador de la etapa tras dar un auténtico recital en la contrarreloj.
Paul Seixas gana la contrarreloj de la primera etapa de la Itzulia y saca 51 segundos a Del Toro y 1:16 a Ayuso
El joven corredor francés del equipo Decathlon es, de esta manera, el primer líder la Itzulia Basque Country de 2026. Pello Bilbao y Mikel Landa han sido los mejores ciclistas vascos en la jornada, a 53 y 55 segundos de Seixas, respectivamente.
Paul Seixas da un recital en la crono de Bilbao y es el primer líder de la Itzulia
De esta manera, el joven ciclista francés, de tan solo 19 años, ha conseguido su primera victoria World Tour. El corredor galo del equipo Decathlon CMA CGM Team ha marcado en meta un tiempo de 17 minutos, 9 segundos y 38 centésimas.
Lista definitiva de corredores y dorsales de la Itzulia Basque Country de 2026
Joao Almeida, ganador en 2025, no va a disputar la 65ª edición de la Itzulia; ciclistas como Isaac del Toro, Juan Ayuso, Primoz Roglic, Mikel Landa, Pello Bilbao o Ion Izagirre son los principales candidatos a suceder al corredor del UAE.
EN DIRECTO: 1ª etapa de la Itzulia Basque Country 2026: Bilbao-Bilbao (13,8 km)
Sigue en directo la retransmisión de la primera etapa de la Itzulia 2026 con salida y llegada en Bilbao. Desde las 14:30 horas, coincidiendo con la partida del primer ciclista, y hasta las 18:30 no te pierdas ninguno de los pormenores de la jornada de inaugural de la prueba.