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Así ha sido la caída de Kévin Vauquelin, del INEOS, a 52 kilómetros de la meta de la segunda etapa de la Itzulia

Erorikoa Vauquelin
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: INEOS taldeko Kevin Vauquelinen erorikoa, Itzuliko bigarren etapa amaitzeko 52 kilometro gelditzen zirela
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista francés del equipo INEOS Grenadiers, segundo en la contrarreloj de la primera etapa, y, en consecuencia, segundo en la general de la Itzulia, se ha ido al suelo, con otros corredores; uno de ellos, Marco Brenner, del Tudor, ha tenido que abandonar la carrera.

UCI World Tour Ciclismo Segunda etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country

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