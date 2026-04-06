LEHEN ETAPA

Paul Seixasek erakustaldia eman du Bilboko erlojupekoan eta Itzuliko lehen liderra da

19 urteko txirrindulari gazteak lehen garaipena du World Tourrean. Decathlon CMA CGM Team taldeko txirrindulari frantziarrak 17 minutu, 9 segundo eta 38 ehuneneko denbora egin du helmugan.

BILBAO, 06/04/2026.- El ciclista francés del Decathlon CMA CGM Team, Paul Seixas, celebra en el podio con el maillot amarillo la victoria conseguida en la etapa inicial de la 65 edición de la Itzulia Basque Country (Vuelta al País Vasco), disputada este lunes en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) frantziarra podiumean. Argazkia: EFE

E. L. H. | KIROLAK EITB

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) txirrindulari frantziarrak irabazi du gaur arratsaldean Bilbon hasi eta bukatu den 13,8 kilometroko erlojupekoa. Ondorioz, 19 urteko txirrindulari gaztea da Itzulia Basque Countryko lehen liderra, eta World Tourrean bere lehen garaipena lortu du.

Paul Seixasek Itzuliko lehenengo etapako erlojupekoa irabazi du; Del Torok 51 segundo galdu ditu, eta Ayusok 1:16

Frantziako izar gazteak 23 segundo atera dizkio bigarren sailkatuari, Kevin Vauquelin herrikideari (Ineos), eta 27 segundo hirugarrenari, Felix Grosschartner austriarrari (UAE).

Isaac del Toro (UAE) mexikarrak 51 segundo galdu ditu Seixasekiko eta Juan Ayuso (Lidl Trek) espainiarrak 1:16. Pello Bilbao gernikarra (Bahrain Victorius) izan da lehen euskal herritarra, irabazlearengandik 53 segundora, eta Mikel Landa murgiarra (Soudal-Quick-Step) 18. sailkatu da, 55 segundora.

Mikel Landa (elkarrizketa)
Mikel Landa: “Sentsazio onak izan ditut; beraz, pozik”

Faboritoen artean, Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) esloveniarra hobekien kokatua atera dena da, 28 segundora. Esloveniarra, 2021ean oso antzeko erlojupekoa irabazi ondoren, ondo egokitu da ibilbide teknikora, Agirletara 2,4 kilometroko igoera batekin % 7ko maldarekin, eta Artxandan zehar lautada faltsu batekin, Bilbora jaitsi aurretik, eta 400 metroko azken igoera gogor batekin, Etxebarria parkeraino, % 19rainoko aldapekin.

Beroak zailtasunak areagotu ditu, 30 gradu inguruko tenperaturak izan baitira Bizkaiko hiriburuan, eta, gainera, haize gogaikarria izan da itsasadarraren azken zatian.

Testuinguru horretan Seixas bikain moldatu da. Azkarrena izan da Agirletan, eta aldea zabaldu du Artxandako gailurrean, bere abantailan hartzen jarraitzeko, bai jaitsieran, bai helmugarako igoeran.

Irabaztea bikaina da, baina, gainera, alde honekin egitea sinestezina da

Seixasek azpimarratu duenez, "irabaztea bikaina da", baina, gainera, aurkari nagusienekiko lortu duen aldearekin egitea "sinestezina da". "Plana ondo atera da. Erritmo egokiari eutsi diot eta nire hankek erantzun bikaina eman didate. Ondo prestatuta nengoen eta lanak emaitzak eman ditu. Erlojupekoetan detaileak erabakigarriak dira, eta 23 segundo horiek ederrak dira", nabarmendu du 19 urteko txirrindulariak elastiko horia jantzi aurretik.

"Oso pozik nago, eta espero dut abantaila horrek konfiantza handia emango didala asterako. Horia eramango dut eta horrek faboritoen artean kokatzen nauela uste dut, baina lasterketaren hasiera baino ez da eta denetik gerta daiteke. Kontuz ibili behar dugu. Bihar oso etapa gogorra izango da eta adi-adi egongo naiz", gaineratu du.

Decomble kulota urratuta eta ubelduta iritsi da helmugara, erorikoa izan ondoren

Seixasek bere lidertza defendatu beharko du astearte honetan Basque Country 2026 Itzuliko bigarren etapan, Iruñean hasi eta Mendukilloko igoeran bukatuko den 164 kilometroko ibilbidea. Mendiko jardunaldi gogorra izango da Nafarroan, lau igoera puntuagarrirekin: Etxauri (2. mailako mendatea, 14. kilometroan), Zuarrarrate (3.maila, 87. kilometroan), Aldatz (3. maila, 101. kilometroan) eta lehen mailako mendate bat, Aralarko San Migel, helmugatik 20 kilometrora, ia 10 kilometro % 7,7ra.

Itzulia: gizonezkoen 1. etapa UCI World Tour Txirrindularitza Itzulia Basque Country

