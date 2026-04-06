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Paul Seixas da un recital en la crono de Bilbao y es el primer líder de la Itzulia

De esta manera, el joven ciclista francés, de tan solo 19 años, ha conseguido su primera victoria World Tour. El corredor galo del equipo Decathlon CMA CGM Team ha marcado en meta un tiempo de 17 minutos, 9 segundos y 38 centésimas.

BILBAO, 06/04/2026.- El ciclista francés del Decathlon CMA CGM Team, Paul Seixas, celebra en el podio con el maillot amarillo la victoria conseguida en la etapa inicial de la 65 edición de la Itzulia Basque Country (Vuelta al País Vasco), disputada este lunes en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla

El cilcista galo Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) en el podio. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Paul Seixasek irabazi du Bilbo-Bilbo erlojupekoa eta Itzulia Basque Countryko lehen liderra da
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El joven ciclista francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) ha ganado esta tarde la contrarreloj de 13,8 kilómetros con salida y llegada en Bilbao. Por lo tanto, el corredor galo, de tan solo 19 años, es el primer líder de la Itzulia Basque Country y ha obtenido su primera victoria en el World Tour. El ganador ha marcado en meta un tiempo de 17 minutos, 9 segundos y 38 centésimas.

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18:00 - 20:00
Paul Seixas gana la contrarreloj de la primera etapa de la Itzulia y saca 51 segundos a Del Toro y 1:16 a Ayuso

La joven estrella gala ha aventajado en 23 segundos a su compatriota Kévin Vauquelin (Ineos), segundo, y en 27 segundos al austríaco Felix Grosschartner (UAE), que ha marcado el tercer tiempo.

El mexicano Isaac del Toro (UAE) ha cedido 51 segundos respecto a Seixas y el español Juan Ayuso (Lidl Trek) se ha dejado 1:16 con el ganador de la etapa. El gernikarra Pello Bilbao (Bahrain Victorius), 16ª, ha sido el primer vasco a 53 segundos del ganador, y el murgiarra Mikel Landa (Soudal-Quick-Step) ha sido 18ª, a 55 segundos.

Mikel Landa (elkarrizketa)
18:00 - 20:00
Mikel Landa: “He tenido buenas sensaciones, así que estoy contento”

Entre los favoritos, el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 28 segundos, es el mejor posicionado. El esloveno, vencedor en 2021 de una crono idéntica, ha regulado bien en un recorrido técnico con una subida inicial a Santo Domingo, de 2,4 kms al 7 %, y un falso llano por Artxanda antes del descenso a Bilbao y un explosivo final de 400 metros hasta el parque Etxebarria, con rampas de hasta un 19 %.

Unas dificultades incrementadas en una jornada calurosa, rondando los 30 grados en la capital vizcaína, y además con un molesto viento de cara en el tramo final en la zona de la ría.

En este terreno Seixas se ha movido a la perfección. Ha sido el más rápido en Santo Domingo y ha abierto brecha en el cresteo por Artxanda para seguir progresando en su ventaja tanto en el descenso como en la ascensión a meta.

Paul Seixas, ciclista del Decathlon

Ganar es perfecto, pero con esta diferencia es increíble

Seixas ha destacado que "ganar es perfecto", pero, además, hacerlo con la diferencia que ha obtenido respecto a sus principales rivales "es increíble". "El plan salió bien. Mantuve el ritmo adecuado y mis piernas respondieron de maravilla. Estaba bien preparado y todo el trabajo ha dado sus frutos. En las cronos se trata de detalles y esos 23 segundos son preciosos", ha destacado el joven corredor de 19 años instantes antes de enfundarse el jersey amarillo.

"Estoy muy contento y espero que esta ventaja me dé mucha confianza para la semana. Llevaré el amarillo y supongo que eso me hace estar entre los favoritos, pero es sólo el comienzo de la carrera y todo puede pasar. Debemos tener cuidado. Mañana es una etapa muy dura y estaré muy atento", ha agregado.

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18:00 - 20:00
Decomble llega a meta con el culote rasgado y magullado tras sufrir una caída

Seixas defenderá su condición de líder este martes en la segunda etapa de esta Itzulia Basque Country 2026, un recorrido de 164 kilómetros con salida en Pamplona y llegada en subida a la Cueva de Mendukilo. Se trata de una exigente jornada de montaña en tierras navarras con cuatro ascensiones puntuables: Etxauri (2ª, km.14), Zuarrarrate (3ª, km.87), Aldatz (3ª, km.101) y una cota de Primera, San Miguel de Aralar, con casi 10 kilómetros al 7,7% a 20 de la meta.

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Primera etapa Itzulia masculina UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

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