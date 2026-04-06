Paul Seixas da un recital en la crono de Bilbao y es el primer líder de la Itzulia
De esta manera, el joven ciclista francés, de tan solo 19 años, ha conseguido su primera victoria World Tour. El corredor galo del equipo Decathlon CMA CGM Team ha marcado en meta un tiempo de 17 minutos, 9 segundos y 38 centésimas.
El joven ciclista francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) ha ganado esta tarde la contrarreloj de 13,8 kilómetros con salida y llegada en Bilbao. Por lo tanto, el corredor galo, de tan solo 19 años, es el primer líder de la Itzulia Basque Country y ha obtenido su primera victoria en el World Tour. El ganador ha marcado en meta un tiempo de 17 minutos, 9 segundos y 38 centésimas.
La joven estrella gala ha aventajado en 23 segundos a su compatriota Kévin Vauquelin (Ineos), segundo, y en 27 segundos al austríaco Felix Grosschartner (UAE), que ha marcado el tercer tiempo.
El mexicano Isaac del Toro (UAE) ha cedido 51 segundos respecto a Seixas y el español Juan Ayuso (Lidl Trek) se ha dejado 1:16 con el ganador de la etapa. El gernikarra Pello Bilbao (Bahrain Victorius), 16ª, ha sido el primer vasco a 53 segundos del ganador, y el murgiarra Mikel Landa (Soudal-Quick-Step) ha sido 18ª, a 55 segundos.
Entre los favoritos, el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 28 segundos, es el mejor posicionado. El esloveno, vencedor en 2021 de una crono idéntica, ha regulado bien en un recorrido técnico con una subida inicial a Santo Domingo, de 2,4 kms al 7 %, y un falso llano por Artxanda antes del descenso a Bilbao y un explosivo final de 400 metros hasta el parque Etxebarria, con rampas de hasta un 19 %.
Unas dificultades incrementadas en una jornada calurosa, rondando los 30 grados en la capital vizcaína, y además con un molesto viento de cara en el tramo final en la zona de la ría.
En este terreno Seixas se ha movido a la perfección. Ha sido el más rápido en Santo Domingo y ha abierto brecha en el cresteo por Artxanda para seguir progresando en su ventaja tanto en el descenso como en la ascensión a meta.
Paul Seixas, ciclista del Decathlon
Ganar es perfecto, pero con esta diferencia es increíble
Seixas ha destacado que "ganar es perfecto", pero, además, hacerlo con la diferencia que ha obtenido respecto a sus principales rivales "es increíble". "El plan salió bien. Mantuve el ritmo adecuado y mis piernas respondieron de maravilla. Estaba bien preparado y todo el trabajo ha dado sus frutos. En las cronos se trata de detalles y esos 23 segundos son preciosos", ha destacado el joven corredor de 19 años instantes antes de enfundarse el jersey amarillo.
"Estoy muy contento y espero que esta ventaja me dé mucha confianza para la semana. Llevaré el amarillo y supongo que eso me hace estar entre los favoritos, pero es sólo el comienzo de la carrera y todo puede pasar. Debemos tener cuidado. Mañana es una etapa muy dura y estaré muy atento", ha agregado.
Seixas defenderá su condición de líder este martes en la segunda etapa de esta Itzulia Basque Country 2026, un recorrido de 164 kilómetros con salida en Pamplona y llegada en subida a la Cueva de Mendukilo. Se trata de una exigente jornada de montaña en tierras navarras con cuatro ascensiones puntuables: Etxauri (2ª, km.14), Zuarrarrate (3ª, km.87), Aldatz (3ª, km.101) y una cota de Primera, San Miguel de Aralar, con casi 10 kilómetros al 7,7% a 20 de la meta.
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Decomble llega a meta con el culote rasgado y magullado tras sufrir una caída en la crono de Bilbao
El ciclista galo del equipo Groupama se ha caído y ha llegado a duras penas a la meta, visiblemente dolorido. El francés Paul Seixas (Decathlon) ha sido el ganador de la etapa tras dar un auténtico recital en la contrarreloj.
Paul Seixas gana la contrarreloj de la primera etapa de la Itzulia y saca 51 segundos a Del Toro y 1:16 a Ayuso
El joven corredor francés del equipo Decathlon es, de esta manera, el primer líder la Itzulia Basque Country de 2026. Pello Bilbao y Mikel Landa han sido los mejores ciclistas vascos en la jornada, a 53 y 55 segundos de Seixas, respectivamente.
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