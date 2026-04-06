Entre los favoritos, el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 28 segundos, es el mejor posicionado. El esloveno, vencedor en 2021 de una crono idéntica, ha regulado bien en un recorrido técnico con una subida inicial a Santo Domingo, de 2,4 kms al 7 %, y un falso llano por Artxanda antes del descenso a Bilbao y un explosivo final de 400 metros hasta el parque Etxebarria, con rampas de hasta un 19 %.

Unas dificultades incrementadas en una jornada calurosa, rondando los 30 grados en la capital vizcaína, y además con un molesto viento de cara en el tramo final en la zona de la ría.

En este terreno Seixas se ha movido a la perfección. Ha sido el más rápido en Santo Domingo y ha abierto brecha en el cresteo por Artxanda para seguir progresando en su ventaja tanto en el descenso como en la ascensión a meta.