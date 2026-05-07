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La Itzulia Women busca sucesora a Vollering y Reusser entre un amplio abanico de favoritas

Berthet, Pasio, Consonni, Lippert, Bredewold y Blanco Calbet figuran entre las favoritas a llevarse la victoria final en la quinta edición, presentada este jueves en Donostia. La representación vasca la formarán Amondarain, Aranguren eta Ostolaza a bordo del equipo vasco Laboral Kutxa – Fundación Euskadi.
Mischa Bredewold 2025eko Itzulia

Mischa Bredewold (SD Worx) en la Itzulia Women del pasado año. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Itzulia Women 2026 txirrindulari taldeen aurkezpen ekitaldi ofiziala Donostian
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KIROLAK EITB

Última actualización

La ciclista francesa Juliette Berthet (FDJ), la sudafricana Ashleigh Moolman Pasio (AG Insurance), la italiana Chiara Consonni (Canyon), la alemana Liane Lippert (Movistar), la neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx) o la mallorquina Iurani Blanco Calbet (Human Powered Health) figuran entre las favoritas de la quinta edición de la Itzulia Women, que se disputa del 15 al 17 de mayo para buscar sucesora a Demi Vollering y Marlen Reusser, que no figuran en la lista oficiosa desvelada este jueves.

Vollering y Reusser no defenderán, por tanto, el título logrado en esta prueba de categoría UCI Women World Tour. La holandesa consiguió la victoria en las ediciones de 2022, 2024 y 2025. Por su parte, la suiza se impuso en 2023.

El acto de presentación de los 19 equipos participantes, presidido por el alcalde de Donostia-San Sebastián, Ion Insausti, y con representantes de la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y patrocinadores de la carrera, ha tenido lugar en el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana.

Pasio, actual campeona de Sudáfrica contrarreloj, ya fue segunda en el Giro de Italia de 2021 y ganadora de etapa en Tour de Romandia, entre momentos álgidos de su palmarés. Berthet, al frente del FDJ United, también está entre las favoritas para pelear por el triunfo, como corresponde a una vencedora de la Vuelta a Burgos (2022) o segunda en el Giro de Italia ese mismo año.

La representación vasca la formarán Naia Amondarain, Irati Aranguren eta Usoa Ostolaza, todas ciclistas de la única escuadra vasca Laboral Kutxa – Fundación Euskadi.

El recorrido se iniciará en la localidad guipuzcoana de Zarautz, con la segunda etapa Abadiño-Etxano (Bizkaia) y la decisiva tercera etapa con salida y llegada en Donostia-San Sebastián, para un recorrido con 14 puertos de montaña y mucha dureza.

Lista de los 19 equipos que participarán en la Itzulia Women 2026
La Itzulia Women de 2026 tendrá catorce puertos puntuables, en sus tres etapas, del 15 al 17 de mayo
Presentan recorrido de Itzulia Women
Itzulia Women Mujeres deportistas Usoa Ostolaza Ciclismo UCI World Tour

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