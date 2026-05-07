La Itzulia Women busca sucesora a Vollering y Reusser entre un amplio abanico de favoritas
La ciclista francesa Juliette Berthet (FDJ), la sudafricana Ashleigh Moolman Pasio (AG Insurance), la italiana Chiara Consonni (Canyon), la alemana Liane Lippert (Movistar), la neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx) o la mallorquina Iurani Blanco Calbet (Human Powered Health) figuran entre las favoritas de la quinta edición de la Itzulia Women, que se disputa del 15 al 17 de mayo para buscar sucesora a Demi Vollering y Marlen Reusser, que no figuran en la lista oficiosa desvelada este jueves.
Vollering y Reusser no defenderán, por tanto, el título logrado en esta prueba de categoría UCI Women World Tour. La holandesa consiguió la victoria en las ediciones de 2022, 2024 y 2025. Por su parte, la suiza se impuso en 2023.
El acto de presentación de los 19 equipos participantes, presidido por el alcalde de Donostia-San Sebastián, Ion Insausti, y con representantes de la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y patrocinadores de la carrera, ha tenido lugar en el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana.
Pasio, actual campeona de Sudáfrica contrarreloj, ya fue segunda en el Giro de Italia de 2021 y ganadora de etapa en Tour de Romandia, entre momentos álgidos de su palmarés. Berthet, al frente del FDJ United, también está entre las favoritas para pelear por el triunfo, como corresponde a una vencedora de la Vuelta a Burgos (2022) o segunda en el Giro de Italia ese mismo año.
La representación vasca la formarán Naia Amondarain, Irati Aranguren eta Usoa Ostolaza, todas ciclistas de la única escuadra vasca Laboral Kutxa – Fundación Euskadi.
El recorrido se iniciará en la localidad guipuzcoana de Zarautz, con la segunda etapa Abadiño-Etxano (Bizkaia) y la decisiva tercera etapa con salida y llegada en Donostia-San Sebastián, para un recorrido con 14 puertos de montaña y mucha dureza.
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La etapa que va a decidir todo en la quinta Itzulia Women replica, como apunta la organización de la carrera, la Clásica de San Sebastián. Jaizkibel, de primera categoría, y Mendizorrotz, de segunda, a diez kilómetros de la llegada, pueden ser protagonistas, en una jornada que se prevé llena de emoción.
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El trazado incluye cinco puertos de tercera categoría, en una etapa con un desnivel acumulado de 2560 metros; la segunda jornada de la quinta Itzulia Women, que se disputa en Bizkaia, tendrá lugar, detalla la organización, “en un terreno muy conocido por el pelotón en pruebas de un día, con subidas cortas pero encadenadas”.
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La carrera comienza con una jornada en carreteras de Gipuzkoa, en la que las ciclistas deberán ascender seis puertos puntuables, todos ellos de tercera categoría: "Es un recorrido sin grandes puertos, pero con subidas constantes y tramos sin respiro", avisa la organización de la prueba.
Estos son los 19 equipos que estarán en la salida de la Itzulia Women 2026
Un total de 13 equipos pertenecen a la categoría UCI Women’s WorldTeam, mientras que otros seis competirán como UCI Women’s ProTeam.
Presentan la fecha y recorrido de Itzulia Women
Itzulia Women 2026 se disputará del 15 al 17 de mayo. Constará de 3 etapas, la primera en Zarautz. En los próximos días se darán a conocer los grupos.
La Itzulia Women de 2026 tendrá catorce puertos puntuables, en sus tres etapas, del 15 al 17 de mayo
La quinta edición de la carrera comenzará en Zarautz, el viernes 15 de mayo, y finalizará en San Sebastián, el domingo 17. Las tres etapas que completan la prueba son estas: Zarautz-Zarautz, de 121,3 kilómetros, Abadiño-Amorebieta-Etxano, de 138 kilómetros, y San Sebastián-San Sebastián, de 113,1 kilómetros.
Listado oficial definitivo de participantes y dorsales de la Itzulia Women 2025
La prueba contará con un total de 110 corredoras divididas en 19 equipos. Entre ellas, Marlen Reusser y Demi Vollering, ganadoras de las ediciones de 2023 y 2024, respectivamente.
Usoa Ostolaza: ''Teníamos que intentar meter el morro en el esprint''
(Original en euskera). La zarauztarra ha sido sexta en ela segunda etapa de la Itzulia Women, en el mismo tiempo que la ganadora Mischa Bredewold, que se mantiene lider en la general.
Laboral Kutxa y el resto de equipos ya están preparados para empezar la Itzulia Women
La Itzulia Women 2025 se disputará entre el 16 y el 18 de mayo. En ella competirán ciclistas como Demi Vollering, Anna van der Bregen, Marlen Reusser, y las vascas Usoa Ostolaza y Ane Santesteban (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi).