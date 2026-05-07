La ciclista francesa Juliette Berthet (FDJ), la sudafricana Ashleigh Moolman Pasio (AG Insurance), la italiana Chiara Consonni (Canyon), la alemana Liane Lippert (Movistar), la neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx) o la mallorquina Iurani Blanco Calbet (Human Powered Health) figuran entre las favoritas de la quinta edición de la Itzulia Women, que se disputa del 15 al 17 de mayo para buscar sucesora a Demi Vollering y Marlen Reusser, que no figuran en la lista oficiosa desvelada este jueves.

Vollering y Reusser no defenderán, por tanto, el título logrado en esta prueba de categoría UCI Women World Tour. La holandesa consiguió la victoria en las ediciones de 2022, 2024 y 2025. Por su parte, la suiza se impuso en 2023.

El acto de presentación de los 19 equipos participantes, presidido por el alcalde de Donostia-San Sebastián, Ion Insausti, y con representantes de la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y patrocinadores de la carrera, ha tenido lugar en el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana.