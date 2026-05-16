Vuelta Women - 2ª etapa
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Wlodarczyk se impone en la segunda etapa, en el sprint de Amorebieta-Etxano

En los últimos kilómetros ha dejado atrás el pelotón y ha mantenido una apretada lucha con Adegeest, pero en el sprint final ha sido la más rápida.

AMOREBIETA (BIZKAIA), 16/05/2026.- La polaca Dominika Wlodarczyk se ha impuesto en la segunda etapa de la Itzulia Women 2026, disputada este sábado entre Abadiño y Amorebieta (Bizkaia), sobre un recorrido de 138 kilómetros con cinco puertos de montaña. EFE/ Luis Tejido

Dominika Wlodarczyk. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Wlodarczyk gailendu da bigarren etapan, Zornotzako esprintean
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

La polaca Dominika Wlodarczyk (UAE) se ha impuesto este sábado en la segunda etapa de la Itzulia Women, disputada entre Abadiño y Amorebieta-Etxano (138 km). En los últimos kilómetros ha dejado atrás el pelotón y ha mantenido una apretada lucha con Adegeest, pero en el sprint final ha sido la más rápida, acabando con un tiempo de 3:46:47.

Segunda ha sido la holandesa Mischa Bredewold (SD Worx), vencedora de la primera etapa de Zarautz, y tercera Loes Adegeest (Lidl-Trek) , mientras que la zarauztarra Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) ha sido sexta.

No ha habido muchos cambios en la general. Bredewold sigue líder, segunda en Kastelijn a 16 segundos y tercera Riejanne a 17.

La sueca Caroline Andersson (Jayco AlUla) ha sido la primera en buscar la escapada, pero ha sido alcanzada a falta de 19 kilómetros por el pelotón, cuando la alemana Liane Lippert (Movistar) ha atacado, pero ha caído al suelo y se ha quedado sin opciones. Finalmente, la holandesa Loes Adegeest (Lidl-Trek) lo ha intentado, pero ha sido alcanzada al cabo de cinco kilómetros.

En los últimos kilómetros, han atacado la holandesa Shirin van Anrooij (Lidl-Trek) y la polaca Dominika Wlodarczyk (UAE), sacando un pequeño margen al pelotón. Han llegado juntas al último kilómetro y, aunque en el sprint de los últimos metros el pelotón las ha alcanzado, Wlodarczyk se ha impuesto.

Segunda etapa Itzulia Women Itzulia Women UCI World Tour Ciclismo

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