La polaca Dominika Wlodarczyk (UAE) se ha impuesto este sábado en la segunda etapa de la Itzulia Women, disputada entre Abadiño y Amorebieta-Etxano (138 km). En los últimos kilómetros ha dejado atrás el pelotón y ha mantenido una apretada lucha con Adegeest, pero en el sprint final ha sido la más rápida, acabando con un tiempo de 3:46:47.

Segunda ha sido la holandesa Mischa Bredewold (SD Worx), vencedora de la primera etapa de Zarautz, y tercera Loes Adegeest (Lidl-Trek) , mientras que la zarauztarra Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) ha sido sexta.

No ha habido muchos cambios en la general. Bredewold sigue líder, segunda en Kastelijn a 16 segundos y tercera Riejanne a 17.

La sueca Caroline Andersson (Jayco AlUla) ha sido la primera en buscar la escapada, pero ha sido alcanzada a falta de 19 kilómetros por el pelotón, cuando la alemana Liane Lippert (Movistar) ha atacado, pero ha caído al suelo y se ha quedado sin opciones. Finalmente, la holandesa Loes Adegeest (Lidl-Trek) lo ha intentado, pero ha sido alcanzada al cabo de cinco kilómetros.

En los últimos kilómetros, han atacado la holandesa Shirin van Anrooij (Lidl-Trek) y la polaca Dominika Wlodarczyk (UAE), sacando un pequeño margen al pelotón. Han llegado juntas al último kilómetro y, aunque en el sprint de los últimos metros el pelotón las ha alcanzado, Wlodarczyk se ha impuesto.