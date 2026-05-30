Vingegaard reina en la alta montaña y vuela libre hacia el podio de Roma

La jornada ha comenzado con una fuga en la que han participado Jack Haig (Bahrain), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Larry Warbasse (Tudor), Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani) y Luca Crescioli (Polti), entre otros corredores. El Visma Lease a Bike ha controlado en todo momento la diferencia para preparar el desenlace.

Durante los primeros kilómetros, los escapados han trabajado con entendimiento y han alimentado sus opciones de pelear por la victoria de etapa.

Sin embargo, el desarrollo de la jornada ha cambiado por completo en el primer ascenso a Piancavallo. El fuerte ritmo impuesto por los compañeros de Vingegaard ha reducido progresivamente las diferencias y ha dejado claro que la formación neerlandesa no estaba dispuesta a renunciar a una nueva victoria.

El australiano Jack Haig, el estadounidense Larry Warbasse y el noruego Andreas Leknessund han coronado en cabeza el primer paso por el puerto. Más tarde, Igor Arrieta y Crescioli han conseguido enlazar con los fugados en un intento de mantener viva la aventura. Aun así, el trabajo del Visma ha continuado desgastando tanto a los escapados como al resto de favoritos.

La carrera ha entrado en su fase decisiva en el segundo y definitivo ascenso a Piancavallo. Los gregarios del líder han endurecido el ritmo hasta seleccionar de manera drástica el grupo de favoritos. Cuando sus compañeros han agotado sus fuerzas, Vingegaard ha lanzado el ataque definitivo a falta de algo menos de diez kilómetros para la llegada.

El vencedor ha completado la etapa en 5 horas, 3 minutos y 55 segundos, mientras que el austríaco Felix Gall ha cruzado la meta a 1 minuto y 15 segundos y el australiano Jai Hindley ha finalizado tercero. Ambos corredores han consolidado así sus posiciones en el podio final de la carrera.