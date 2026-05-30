Vingegaard reina en la alta montaña y vuela libre hacia el podio de Roma
Jonas Vingegaard ha certificado virtualmente su primer título del Giro de Italia tras exhibir una superioridad estratégica y física incuestionable en la vigésima etapa sobre un recorrido de 200 kilómetros y 3.750 metros de desnivel. En el temido doble ascenso a Piancavallo, el Team Visma ha impuesto un ritmo asfixiante desde las primeras rampas que ha anulado cualquier intento de estrategia por parte del Decathlon AG2R de Felix Gall.
El danés, lejos de limitarse a defender su renta, ha aprovechado el desgaste de sus rivales para lanzar un ataque definitivo a diez kilómetros de la cumbre, cruzando la línea de meta en solitario y distanciando a sus perseguidores a más de cuatro minutos en la clasificación general.
El líder de la carrera ha logrado su quinta victoria parcial y ha confirmado su dominio absoluto en su primera participación en la ronda italiana.
La jornada ha comenzado con una fuga en la que han participado Jack Haig (Bahrain), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Larry Warbasse (Tudor), Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani) y Luca Crescioli (Polti), entre otros corredores. El Visma Lease a Bike ha controlado en todo momento la diferencia para preparar el desenlace.
Durante los primeros kilómetros, los escapados han trabajado con entendimiento y han alimentado sus opciones de pelear por la victoria de etapa.
Sin embargo, el desarrollo de la jornada ha cambiado por completo en el primer ascenso a Piancavallo. El fuerte ritmo impuesto por los compañeros de Vingegaard ha reducido progresivamente las diferencias y ha dejado claro que la formación neerlandesa no estaba dispuesta a renunciar a una nueva victoria.
El australiano Jack Haig, el estadounidense Larry Warbasse y el noruego Andreas Leknessund han coronado en cabeza el primer paso por el puerto. Más tarde, Igor Arrieta y Crescioli han conseguido enlazar con los fugados en un intento de mantener viva la aventura. Aun así, el trabajo del Visma ha continuado desgastando tanto a los escapados como al resto de favoritos.
La carrera ha entrado en su fase decisiva en el segundo y definitivo ascenso a Piancavallo. Los gregarios del líder han endurecido el ritmo hasta seleccionar de manera drástica el grupo de favoritos. Cuando sus compañeros han agotado sus fuerzas, Vingegaard ha lanzado el ataque definitivo a falta de algo menos de diez kilómetros para la llegada.
El vencedor ha completado la etapa en 5 horas, 3 minutos y 55 segundos, mientras que el austríaco Felix Gall ha cruzado la meta a 1 minuto y 15 segundos y el australiano Jai Hindley ha finalizado tercero. Ambos corredores han consolidado así sus posiciones en el podio final de la carrera.
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