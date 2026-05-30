20. etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Vingegaardek azken kolpea eman du Piancavallon, sailkapen nagusia bideratuta utzita

Team Visma taldeko danimarkarra jaun eta jabe izan da goi-mendiko azken etapan. Erakustaldi ikusgarria eskainita, garaipena eskuratu du nagusitasun osoz, maglia rosa sendotu eta sailkapen nagusia erabakita utziz.

Jonas Vingegaard Italiako Giroan
Jonas Vingegaard iritsi da helmugara. Argazkia: EITB
author image

L. U. G. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

AURRERAPENA

Jonas Vingegaardek birtualki ziurtatu du Italiako Giroko bere lehen titulua, hogeigarren etapan nagusitasun estrategiko eta fisiko ukaezina erakutsi ondoren. Piancavalloko igoera bikoitz beldurgarrian, Team Visma taldeak erritmo itogarria ezarri du lehen aldapetatik, eta Felix Gallen Decathlon AG2R taldeak edozein estrategia saiakera bertan behera utzi du.

Danimarkarrak, bere errenta defendatzera mugatu beharrean, aurkarien higadura aprobetxatu du gailurretik hamar kilometrora behin betiko erasoa jotzeko, helmuga bakarrik gurutzatuz, eta bere jarraitzaileak sailkapen orokorrean lau minutura urrunduz. 

UCI World Tour Italiako Giroa Jonas Vingegaard

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X