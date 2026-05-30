Vingegaardek azken kolpea eman du Piancavallon, sailkapen nagusia bideratuta utzita
Team Visma taldeko danimarkarra jaun eta jabe izan da goi-mendiko azken etapan. Erakustaldi ikusgarria eskainita, garaipena eskuratu du nagusitasun osoz, maglia rosa sendotu eta sailkapen nagusia erabakita utziz.
AURRERAPENA
Jonas Vingegaardek birtualki ziurtatu du Italiako Giroko bere lehen titulua, hogeigarren etapan nagusitasun estrategiko eta fisiko ukaezina erakutsi ondoren. Piancavalloko igoera bikoitz beldurgarrian, Team Visma taldeak erritmo itogarria ezarri du lehen aldapetatik, eta Felix Gallen Decathlon AG2R taldeak edozein estrategia saiakera bertan behera utzi du.
Danimarkarrak, bere errenta defendatzera mugatu beharrean, aurkarien higadura aprobetxatu du gailurretik hamar kilometrora behin betiko erasoa jotzeko, helmuga bakarrik gurutzatuz, eta bere jarraitzaileak sailkapen orokorrean lau minutura urrunduz.
Jonas Vingegaard (Visma / Lease a bike) danimarkarra gailendu da Italiako Giroko 20. etapan. 10 kilometroren faltan jo du erasoa, eta aurkari guztiak banan-banan atzean utzita, edizio honetan lortu duen bosgarren garaipena eskuratu du. Ikusi hemen etapako azken kilometroa.
Txirrindularitzak ere modernizatu egin behar izan du, eta kirol honetan ere sartu da adimen artifiziala. Txirrindularien lasterketa edo errendimenduari hurbileko jarraipena egiteko erabili daiteke, baita elikadura edo segurtasuna laguntzeko ere, besteak beste.
Sepp Kuss Visma Lease a bike taldeko txirrindulari estatubatuarra nagusitu da Italiako Giroko 19. etapan. Ciccone harrapatu eta bakarrik helmugaratu da Piani di Pezze azken mendatean izugarrizko esfortzua egin ondoren. Hala, 5. garaipena eman dio bere taldeari.
Visma taldeko estatubatuarrak erakustaldia eman du Alleghen, eta bere taldekide Vingegaardek elastiko arrosari eutsi dio.
3 etapa irabazi ondoren, bizikletatik jaitsi da Passo Duran mendateko lehen kilometroetan, bezperan helmugatik taldearen autobusera zihoala izandako erorikoak eragindako kalteen ondorioz.
Naia Amondarain, Giroko tropelaren euskal txirrindulari bakarra, Alice Arzuffi, Sara Fiorin, Cristina Tonetti, Yuliia Biriukova, Tiril Jorgensen eta Marjolein van't Geloof, dira taldea ordezkatuko duten zazpi txirrindulariak.
Txirrindularien eta zaleen arteko loturatzat hartzen dira, hein batean, lasterketetan erabiltzen dituzten bidoiak. Baina, zenbat erabiltzen ditu World Tourreko talde batek lasterketako? Xabier Usabiagak honen berri eman du “Ez da Giro” saioan.
Paul Magnier (Soudal Quick-Step) frantziarrak irabazi du Italiako Giroko hemezortzigarren etapa. Ezker-eskuineko hainbat bihurgune eta zoru bustiarekin egindako esprint arriskutsu batekin amaitu da hau. Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) helmugaratu da bigarren eta Jonathan Milan (Lidl-Trek) hirugarren, italiarrak biak.