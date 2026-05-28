Giro de Italia-18ª etapa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El pelotón no hace prisioneros y Paul Magnier firma su triplete al sprint

El grupo principal no ha dejado hacer a las escapadas, y tras superar la última cota de la jornada, el Muro di Ca' del Poggio, los hombres más rápidos del pelotón han tenido su última oportunidad antes de Roma.
PIEVE DI SOLIGO (Italy), 28/05/2026.- French rider Paul Magnier of Soudal Quick-Step Team celebrates crossing the finish line to win the 18th stage of the 109 Giro d'Italia 2026, a 171 km race from Fai Della Paganella to Pieve di Soligo, Italy, 28 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO

El francés Paul Magnier, exultante, en la meta de Pieve di Soligo.  Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Paul Magnierrek irabazi du Italiako Giroko 18. etapa, Fai della Paganella eta Pieve di Soligo artean
author image

E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se ha impuesto al esprint en la decimoctava etapa del Giro de Italia, de 171 kilómetros, disputada entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, en la que las dificultades montañosas intermedias no han sido suficientes para romper el pelotón.

Azken Sprinta - Giro 18
18:00 - 20:00
Magnier se impone en un peligroso sprint lleno de curvas

Segundo ha sido Edoardo Zambanini (Bahrain) y tercero, Jonathan Milan (Lidl-Trek). Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ha pasadu un día más vestido con el maillot rosa de líder de la general sin demasiados sobresaltos, e incluso ha sido el primero en coronar el Ca' del Poggio.

La fuga del día ha estado compuesta, en primer lugar, por Mattia Bais y Andrea Mifsud (Polti VisitMalta), a los que se han unido más adelante James Shaw (EF Education) y Jonas Geens (Alpecin). Los cuatro escapados han resistido hasta que faltaban 21 kilómetros, cuando han sido neutralizados por un pelotón que se lo quería jugar todo en el corto, pero intenso muro de Ca' del Poggio.

El pelotón ha llegado reunido a la subida definitiva. Dos ataques de Afonso Eulálio (Bahrain) cerca del final, uno en el ascenso y otro en la bajada, no le han permitido hacerse con la victoria. En el esprint final, el que se ha movido ha sido Paul Magnier (Soudal Quick-Step), en la pelea por los puntos para la 'maglia ciclamino', y se ha llevado la victoria en la llegada masiva.

 

Results powered by FirstCycling.com

UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia Jonas Vingegaard

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X