Segundo ha sido Edoardo Zambanini (Bahrain) y tercero, Jonathan Milan (Lidl-Trek). Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ha pasadu un día más vestido con el maillot rosa de líder de la general sin demasiados sobresaltos, e incluso ha sido el primero en coronar el Ca' del Poggio.

La fuga del día ha estado compuesta, en primer lugar, por Mattia Bais y Andrea Mifsud (Polti VisitMalta), a los que se han unido más adelante James Shaw (EF Education) y Jonas Geens (Alpecin). Los cuatro escapados han resistido hasta que faltaban 21 kilómetros, cuando han sido neutralizados por un pelotón que se lo quería jugar todo en el corto, pero intenso muro de Ca' del Poggio.

El pelotón ha llegado reunido a la subida definitiva. Dos ataques de Afonso Eulálio (Bahrain) cerca del final, uno en el ascenso y otro en la bajada, no le han permitido hacerse con la victoria. En el esprint final, el que se ha movido ha sido Paul Magnier (Soudal Quick-Step), en la pelea por los puntos para la 'maglia ciclamino', y se ha llevado la victoria en la llegada masiva.