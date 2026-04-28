Del 8 al 31 de mayo
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Perfiles y recorridos de todas las etapas del Giro de Italia de 2026

El 109º Giro de Italia se disputará entre el 8 y el 31 de mayo, y comenzará en Bulgaria, en Nessebar, y concluirá en Roma. La carrera va a ser emitida, en directo, por kirolakeitb.eus y ETB.
Italiako Giroa: Erroma (Koliseoa)

El Giro de Italia de 2026 se disputa entre el 8 y el 31 de mayo. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: 2026ko Italiako Giroko etapa guztien profilak eta ibilbideak
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Giro de Italia de 2026 va a comenzar el 8 de mayo, viernes, en Nessebar, en Bulgaria, y va a finalizar el domingo 31 en Roma. La carrera consta de 21 etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.

Estas son las etapas que completan el recorrido de la 109ª edición del Giro de Italia:

Etapa 1, viernes 8 de mayo: Nessebar-Burgas (147 kilómetros) 

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 1ª etapa (8 de mayo, viernes)

Recorrido: Nessebar - Burgas

Distancia: 147 km

Horario de salida: 14:00

Horario de llegada: 17:20 (44 km/h) | 17:12 (46 km/h) | 17:04 (48 km/h)

Premio de la montaña: Cape Agalina (4ª), en el kilómetro 84,3, y en el kilómetro 106,4

Etapa 2, sábado 9 de mayo: Burgas-Veliko Tarnovo (221 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 2ª etapa (9 de mayo, sábado)

Recorrido: Burgas – Veliko Tarnovo

Distancia: 221 km

Horario de salida: 12:05

Horario de llegada: 17:29 (41 km/h) | 17:14 (43 km/h) | 16:59 (45 km/h)

Premio de la montaña: Byala Pass (3ª), en el kilómetro 116,3; Vratnik Pass (3ª), en el kilómetro 134,1; Lyaskovets Monastery Pass (3ª), en el kilómetro 210,6

Etapa 3, domingo 10 de mayo: Plovdiv-Sofía (175 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 3ª etapa (10 de mayo, domingo)

Recorrido: Plovdiv – Sofia

Distancia: 175 km

Horario de salida: 13:15

Horario de llegada: 17:25 (42 km/h) | 17:14 (44 km/h) | 17:03 (46 km/h)

Premio de la montaña: Borovets Pass (2ª), en el kilómetro 103,2

Etapa 4, martes 12 de mayo: Catanzaro-Cosenza (138 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 4ª etapa (12 de mayo, martes)

Recorrido: Catanzaro – Cosenza

Distancia: 138 km

Horario de salida: 14:00

Horario de llegada: 17:23 (41 km/h) | 17:13 (43 km/h) | 17:03 (45 km/h)

Premio de la montaña: Cozzo Tunno (2ª), en el kilómetro 95

Etapa 5, miércoles 13 de mayo: Praia a Mare-Potenza (203 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 5ª etapa (13 de mayo, miércoles)

Recorrido: Praia a Mare – Potenza

Distancia: 203 km

Horario de salida: 12:25

Horario de llegada: 17:30 (40 km/h) | 17:15 (42 km/h) | 17:00 (44 km/h)

Premio de la montaña: Prestieri (3ª), en el kilómetro 27; Montagna Grande di Viggiano (2ª), en el kilómetro 154

Etapa 6, jueves 14 de mayo: Paestum-Nápoles (142 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 6ª etapa (14 de mayo, jueves)

Recorrido: Paestum – Napoli

Distancia: 142 km

Horario de salida: 14:05

Horario de llegada: 17:23 (43 km/h) | 17:15 (45 km/h) | 17:06 (47 km/h)

Premio de la montaña: Cava de’ Tirreni (4ª), en el kilómetro 40,1

Etapa 7, viernes 15 de mayo: Formia-Blockhaus (244 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 7ª etapa (15 de mayo, viernes)

Recorrido: Formia – Blockhaus

Distancia: 244 km

Horario de salida: 10:55

Horario de llegada: 16:50 (37 km/h) | 17:11 (39 km/h) | 17:33 (41 km/h)

Premio de la montaña: Roccaraso (2ª), en el kilómetro 166,4; Blochaus (1ª), en el kilómetro 244

Etapa 8, sábado 16 de mayo: Chieti-Fermo (156 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 8ª etapa (16 de mayo, sábado)

Recorrido: Chieti – Fermo

Distancia: 156 km

Horario de salida: 13:35

Horario de llegada: 17:26 (41 km/h) | 17:15 (43 km/h) | 17:04 (45 km/h)

Premio de la montaña: Montefiore dell 'Aso (3ª), en el kilómetro 107; Monterubbiano (4ª), en el kilómetro 118,8; Capodarco (4ª), en el kilómetro 150,1; Fermo (4ª), en el kilómetro 157

Etapa 9, domingo 17 de mayo: Cervia-Corno alle Scale (184 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 9ª etapa (17 de mayo, domingo)

Recorrido: Cervia – Corno Alle Scale

Distancia: 184 km

Horario de salida: 12:50

Horario de llegada: 17:27 (40 km/h) | 17:13 (42 km/h) | 17:00 (44 km/h)

Premio de la montaña: Querciola (3ª), en el kilómetro 167,4; Corno Alle Scale (1ª), en el kilómetro 184

Etapa 10, martes 19 de mayo: Viareggio-Massa (42 kilómetros, contrarreloj)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 10ª etapa (19 de mayo, martes)

Recorrido: Viareggio – Massa Tudor Itt

Distancia: 42 km, contrarreloj individual

Horario de salida: el primer ciclista, a las 13:15; el último, a las 16:31

Horario de llegada: el primer ciclista, a las 14:01; el último, a las 17:14

Etapa 11, miércoles 20 de mayo: Porcari-Chiavari (195 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 11ª etapa (20 de mayo, miércoles)

Recorrido: Porcari – Chiavari

Distancia: 195 km

Horario de salida: 12:30

Horario de llegada: 17:32 (39 km/h) | 17:16 (41 km/h) | 17:01 (43 km/h)

Premio de la montaña: Passo del Termine (3ª), en el kilómetro 115,9; Colle di Guaitarola (2ª), en el kilómetro 135,7; Colla del Scioli (3ª), en el kilómetro 167,1

Etapa 12, jueves 21 de mayo: Imperia-Novi Ligure (175 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 12ª etapa (21 de mayo, jueves)

Recorrido: Imperia – Novi Ligure

Distancia: 175 km

Horario de salida: 13:15

Horario de llegada: 17:26 (42 km/h) | 17:14 (44 km/h) | 17:03 (46 km/h)

Premio de la montaña: Colle Giovo (3ª), en el kilómetro 107,5; Bric Berton (3ª), en el kilómetro 123

Etapa 13, viernes 22 de mayo: Alessandria-Verbania (189 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 13ª etapa (22 de mayo, viernes)

Recorrido: Alessandria - Verbania

Distancia: 189 km

Horario de salida: 12:55

Horario de llegada: 17:25 (42 km/h) | 17:13 (44 km/h) | 17:01 (46 km/h)

Premio de la montaña: Bieno (4ª), en el kilómetro 167,7; Ungiasca (3ª), en el kilómetro 175,7

Etapa 14, sábado 23 de mayo: Aosta-Pila (133 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 14ª etapa (23 de mayo, sábado)

Recorrido: Aosta – Pila

Distancia: 133 km

Horario de salida: 13:05

Horario de llegada: 17:34 (30 km/h) | 17:15 (32 km/h) | 16:58 (34 km/h)

Premio de la montaña: Saint-Barthélémy (1ª), en el kilómetro 18,1; Doues (3ª), en el kilómetro 61,8; Lin Noir (1ª), en el kilómetro 82,3; Verrogne (2ª), en el kilómetro 92,1; Pila (1ª), en el kilómetro 133

Etapa 15, domingo 24 de mayo: Voghera-Milán (157 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 15ª etapa (24 de mayo, domingo)

Recorrido: Voghera – Milano

Distancia: 157 km

Horario de salida: 13:55

Horario de llegada: 17:24 (45 km/h) | 17:16 (47 km/h) | 17:07 (49 km/h)

Etapa 16, martes 26 de mayo: Bellinzona-Cari (113 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 16ª etapa (26 de mayo, martes)

Recorrido: Bellinzona – Carì

Distancia: 113 km

Horario de salida: 14:00

Horario de llegada: 17:28 (33 km/h) | 17:14 (35 km/h) | 17:01 (37 km/h)

Premio de la montaña: Torre (3ª), en el kilómetro 32,2 y en el kilómetro 54,2; Leontica (2ª), en el kilómetro 43,5 y en el kilómetro 65,5; Carì (1ª), en el kilómetro 113

Etapa 17, miércoles 27 de mayo: Cassano d'Adda-Andalo (202 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 17ª etapa (27 de mayo, miércoles)

Recorrido: Cassano D’Adda – Andalo

Distancia: 202 km

Horario de salida: 12:20

Horario de llegada: 17:32 (39 km/h) | 17:16 (41 km/h) | 17:01 (43 km/h)

Premio de la montaña: Passo del Tre Termini (3ª), en el kilómetro 63,9; Cocca di Lodrino (3ª), en el kilómetro 88,1; Andalo-Lever (3ª), en el kilómetro 191,3

Etapa 18, jueves 28 de mayo: Fai della Paganella-Pieve di Soligo (168 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 18ª etapa (28 de mayo, jueves)

Recorrido: Fai della Paganella – Pieve di Soligo

Distancia: 168 km

Horario de salida: 13:30

Horario de llegada: 17:24 (43 km/h) | 17:14 (45 km/h) | 17:04 (47 km/h)

Premio de la montaña: Fastro (3ª), en el kilómetro 84,7; Muro di Ca’ del Poggio (4ª), en el kilómetro 158,7

Etapa 19, viernes 29 de mayo: Feltre-Alleghe (151 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 19ª etapa (29 de mayo, viernes)

Recorrido: Feltre – Alleghe

Distancia: 151 km

Horario de salida: 12:45

Horario de llegada: 17:34 (32 km/h) | 17:15 (34 km/h) | 16:58 (36 km/h)

Premio de la montaña: Passo Duran (1ª), en el kilómetro 58,7; Coi (2ª), en el kilómetro 72,9; Forcella Staulanza (2ª), en el kilómetro 82; Passo Giau (Cima Coppi), en el kilómetro 101,6; Passo Falzarego (2ª), en el kilómetro 122,2; Piani di Pezzè (2ª), en el kilómetro 151

Etapa 20, sábado 30 de mayo: Gemona del Friuli-Piancavallo (200 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 20ª etapa (30 de mayo, sábado)

Recorrido: Gemona del Firuli 1976/2026 – Piancavallo

Distancia: 200 km

Horario de salida: 11:15

Horario de llegada: 15:59 (38 km/h) | 16:15 (40 km/h) | 16:33 (42 km/h)

Premio de la montaña: Clauzetto (3ª), en el kilómetro 85,8; Piancavallo (1ª), en el kilómetro 147,3 y en el kilómetro 200

Etapa 21, domingo 31 de mayo: Roma-Roma (131 kilómetros)

FICHA TÉCNICA:

Etapa: 21ª etapa (31 de mayo, domingo)

Recorrido: Roma-Roma

Distancia: 131 km

Horario de salida: 15:45

Horario de llegada: 18:44 (44 km/h) | 18:36 (46 km/h)

Ciclismo UCI World Tour Jonas Vingegaard Giro de Italia

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