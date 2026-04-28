Perfiles y recorridos de todas las etapas del Giro de Italia de 2026

El Giro de Italia de 2026 va a comenzar el 8 de mayo, viernes, en Nessebar, en Bulgaria, y va a finalizar el domingo 31 en Roma. La carrera consta de 21 etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.

Estas son las etapas que completan el recorrido de la 109ª edición del Giro de Italia :