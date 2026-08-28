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El Laboral Kutxa ficha a Sandra Alonso para la próxima temporada

La ciclista alicantina, de 28 años, firma por una temporada con el equipo vasco tras regresar a la competición después de ser madre.
Sandra Alonso
Sandra Alonso. Foto: Laboral Kutxa
Euskaraz irakurri: Laboral Kutxak Sandra Alonso fitxatu du datorren denboraldirako
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Última actualización

Sandra Alonso regresará la próxima temporada al pelotón profesional con el Laboral Kutxa-Euskadi. La corredora de Torrevieja, que fue madre en diciembre de 2025, ha demostrado este año un gran nivel competitivo tras volver a las carreras con el Eneicat-Be Call.

Alonso fue tercera en el GP Eibar, bronce en el Campeonato de España contrarreloj y, la pasada semana, plata en la contrarreloj de los Juegos del Mediterráneo. Entre sus objetivos están volver a disputar la París-Roubaix, donde fue décima en 2022, y regresar al Tour de Francia.

“Espero que mi experiencia sirva para demostrar que la maternidad y el deporte de alto nivel son plenamente compatibles”, ha señalado la ciclista.

Alonso es el cuarto fichaje del Laboral Kutxa para la próxima temporada, tras Maier Olano, Ayala Serrano y Maite Urteaga.

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