Jaume Guardeñok egoera “kritikoan" jarraitzen du, baina egonkor larritasunaren barnean

Hurrengo jardunaldiak erabakigarriak izanen dira bere bilakaeran; izan ere, aurreikusita dago ebakuntza gehiago egitea, bere berreskurapena mesede egiteko helburuarekin.

Jaume Guardeño
Jaume Guardeño Caja Rural-Seguros RGA taldeko txirrindularia; Argazkia: TEAM CAJA RURAL - SEGUROS RGA
E. I. I. | KIROLAK EITB

Caja Rural-Seguros RGAko txirrindulari Jaume Guardeñok egoera kritikoan ospitaleratuta jarraitzen du Zainketa Intentsiboetako Unitatean (ZIU) Sabadelleko Tauli ospitalean, martxoaren 31n entrenatzen zuen bitartean izan zuen ezbehar larriaren ondorioz, bere taldeak astearte honetan jakinarazi duen arabera.

Alacanteko txirrindularia, 23 urtekoa, entrenamendu sesio batean harri bat zapaltzearen ondorioz bere bizikletaren kontrola galtzean larriki zaurituta izan zen. Kontrola galtzearen ondorioz, kontrako gurubidean sartu egin zen eta kotxe batekin talka egin zuen, horrela inpaktu indartsu bat jaso zuen, buruan batez ere, eta honek burezurreko traumatismo gogor bat eragin zion.

Ezbeharraren ondoren, Guardeño larrialdiz eraman zuten helikopteroan ospital kataluniarrera, bertan ebakuntza egin zioten, eta momentu hartatik medikuntza-zaintzan dago. Bere taldeak argitaratu duen azkeneko iragarpenaren arabera txirrindularia egoera “kritikoan” jarraitzen du, “baina egonkor larritasunaren barnean”, talde medikoarengatik etengabe monitorizatuta.

Hurrengo jardunaldiak erabakigarriak izanen dira bere bilakaeran, izan ere, parte-hartze berrien azpian jartzea aurreikusita dago, bere berreskurapena mesede egiteko helburuarekin.

