Jaume Guardeño sigue en estado “crítico", aunque estable dentro de la gravedad

El ciclista del Caja Rural-Seguros RGA Jaume Guardeño continúa ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Taulí de Sabadell, tras el grave accidente sufrido el 31 de marzo mientras se entrenaba, segun ha informado este martes su equipo.

El corredor alicantino, de 23 años, resultó gravemente herido después de perder el control de su bicicleta al pisar una piedra durante una sesión de entrenamiento. Como consecuencia, invadió parcialmente el carril contrario y colisionó con un vehículo que circulaba en sentido opuesto, sufriendo un fuerte impacto, principalmente en la cabeza, que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo.

Tras el accidente, Guardeño fue evacuado de urgencia en helicóptero al centro hospitalario catalán, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece desde entonces bajo vigilancia médica constante. Según el último parte facilitado por su equipo, el ciclista sigue en estado “crítico, aunque estable dentro de la gravedad”, monitorizado de forma permanente por el equipo médico.



Las próximas jornadas serán determinantes en su evolución, ya que está previsto que sea sometido a nuevas intervenciones, con el objetivo de favorecer su recuperación.