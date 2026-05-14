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El Surne Bilbao gana al Real Madrid en Miribilla y se mete en zona de playoff (88-82)

BILBAO, 14/05/2026.- El ala-pívot del Bilbao Luke Petrasek (d) entra a canasta ante el ala-pívot del Real Madrid Trey Lyles (i) durante el encuentro de la Liga Endesa entre el Bilbao Basket y el Real Madrid celebrado este jueves en el Bilbao Arena. EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00
Trey Lyles y Luke Petras. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbao Basket playoff postuetan sartu duen Real Madrilen aurkako partidaren laburpena
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KIROLAK EITB

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Surne Bilbao Basket entra por primera vez en puestos de playoff de la Liga Endesa tras ganar 88-82 al Real Madrid. Tras un gran último cuarto, los hombres de negro han logrado una merecida victoria. Aquí el resumen del partido.

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La falta de acierto condena al Surne Bilbao en su visita a Lleida (90-81)

El Hiopos Lleida se acercó al objetivo de sellar la permanencia en la Liga Endesa después de doblegar este domingo en el Barris Nord al Surne Bilbao Basket (90-81) en un duelo que no se decidió hasta el último cuarto. Un parcial de 10-1 de los catalanes en tres minutos del último cuarto fue clave para que consiguieran el triunfo ante los hombres de negro. El escolta James Batemon, con 20 puntos, fue el máximo anotador del encuentro.

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