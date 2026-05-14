El Surne Bilbao gana al Real Madrid en Miribilla y se mete en zona de playoff (88-82)
Surne Bilbao Basket entra por primera vez en puestos de playoff de la Liga Endesa tras ganar 88-82 al Real Madrid. Tras un gran último cuarto, los hombres de negro han logrado una merecida victoria. Aquí el resumen del partido.
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El Bilbao Basket ha presentado este martes su nuevo himno, "Sua gara", compuesto por Sinova.
La falta de acierto condena al Surne Bilbao en su visita a Lleida (90-81)
El Hiopos Lleida se acercó al objetivo de sellar la permanencia en la Liga Endesa después de doblegar este domingo en el Barris Nord al Surne Bilbao Basket (90-81) en un duelo que no se decidió hasta el último cuarto. Un parcial de 10-1 de los catalanes en tres minutos del último cuarto fue clave para que consiguieran el triunfo ante los hombres de negro. El escolta James Batemon, con 20 puntos, fue el máximo anotador del encuentro.
Surne Bilbao cierra una semana fantástica y hunde al Granada (88-83)
El Surne Bilbao ha vencido con dificultad al Coviran Granada (88-83) en Miribilla, cerrando una gran semana tras ganar la Copa FIBA Europa y metiéndose en la lucha por el playoff. A pesar de que el Granada ha competido hasta el final, la derrota lo acerca al descenso.
Ponsarnau: “Batera, hemos llegado todo lo lejos que podíamos llegar"
Hemos estado con Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao y reciente campeón de la FIBA Europe Cup por segundo año consecutivo. Nos ha contado los detalles de la final y la posterior celebración.
Harald Frey anima a la afición entonando el cántico de “jo ta ke"
El base noruego, considerado por sus compañeros el líder del vestuario, ha puesto a saltar a la afición del Surne Bilbao con uno de los cánticos más escuchados en Miribilla.
Cientos de aficionados agasajan a los bicampeones de la FIBA Europe Cup en Bilbao
La presidenta, Isabel Iturbe, el entrenador, Jaume Ponsarnau, y el capitán, Tryggvi Hlinason, han portado el trofeo a su llegada al Ayuntamiento, donde han sido recibidos en sus escalinatas por la alcaldesa en funciones de la capital vizcaína, Amaia Arregi.
Mikel Odriozola celebra la FIBA Europe Cup cantando “Txoria Txori" con la afición
El entrenador asistente del Surne Bilbao, ha celebrado el titulo conseguido cantando el Txoriak Txori desde el balcón del ayuntamiento con la ayuda de la afición.
Ponsarnau, desde el balcón del ayuntamiento: “Este grupo de jugadores es fantástico e impresionante"
El técnico catalán ha remarcado que "vamos a contracorriente en todo, en ganar este título dos veces, como nadie, en ganar remontando, como nadie". "Pero, sobre todo, queremos ser nosotros, y ganar o perder, si algún día toca, a nuestra manera", ha agregado.
Surne Bilbao ofrece su segunda FIBA Europe Cup a la afición desde el balcón del consistorio bilbaíno
Varios cientos de aficionados han homenajeado este jueves en la capital vizcaína al Surne Bilbao por el título de la Copa Europa FIBA conquistado el miércoles por segundo año consecutivo por los 'hombres de negro' tras superar en su pista de Miribilla al PAOK de Salónica griego.