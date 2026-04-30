FIBA EUROPA KOPA

Ehunka zale bildu dira Bilbon, FIBA Europa Kopako txapeldunei gorazarre egiteko

Isabel Iturbe presidenteak, Jaume Ponsarnau entrenatzaileak eta Tryggvi Hlinason kapitainak eraman dute garaikurra taldea udaletxera iritsi denean. Amaia Arregi Bilboko jarduneko alkateak taldeari harrera egin dio eskaileretan.

Decenas de personas durante el recibimiento del Bilbao Basket por su título europeo, en el Ayuntamiento, a 30 de abril de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El Surne Bilbao Basket se proclamó campeón de la Copa FIBA Europa al superar (89-74) al PAOK este miércoles en Miribilla, segundo título continental de su historia y seguido, tras el logrado el año pasado también contra los griegos. David de Haro / Europa Press 30 ABRIL 2026;EUSKADI;BALONCESTO;CELEBRACIÓN;VICTORIA;COPA FIBA;COPA;TÍTULO;BILBO; 30/4/2026

Surne Bilbaoko kideak, udaletxeko eskailereletan. Argazkia: Europa Press

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ehunka jarraitzailek Surne Bilbao taldeari gorazarre egin diote ostegun honetan Bizkaiko hiriburuan, FIBA Europa Kopa irabazi ondoren. Txapelketa horretan bigarren urtez jarraian lortu dute garaipena 'beltzezko gizonek', Greziako PAOK Salonika taldea Miribillan azpiratuta.

Isabel Iturbe presidenteak, Jaume Ponsarnau entrenatzaileak eta Tryggvi Hlinason kapitainak eraman dute garaikurra taldea udaletxera iritsi denean. Amaia Arregi Bilboko jarduneko alkateak taldeari harrera egin dio eskaileretan.

Bertaratutako zaleek garrasi egin dute, txapeldunei babesa adierazteko, eta, aurreneko argazki ofizialen ondoren, eguneko lehen omenaldi ofiziala jaso dute udaletxeko Arabiar Aretoan.

Harreraren ondoren, jokalariak udaletxeko balkoira atera dira zaleen gozamenerako, eta bertatik kopa eskaini dute.

Varios miembros del Bilbao Basket ofrecen su título europeo a la afición, en el balcón del Ayuntamiento, a 30 de abril de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El Surne Bilbao Basket se proclamó campeón de la Copa FIBA Europa al superar (89-74) al PAOK este miércoles en Miribilla, segundo título continental de su historia y seguido, tras el logrado el año pasado también contra los griegos. David de Haro / Europa Press 30 ABRIL 2026;EUSKADI;BALONCESTO;CELEBRACIÓN;VICTORIA;COPA FIBA;COPA;TÍTULO;BILBO; 30/4/2026
18:00 - 20:00
Surne Bilbaok kopa eskaini die zaleei

Balkoitik, taldekide bakoitza bildutakoei zuzendu zaie. Jaume Ponsarnau entrenatzaile kataluniarrak azpimarratu duenez, "korrontearen aurka goaz gauza guztietan, garaikur hau bi aldiz irabazi dugu, inork ez bezala, eta finala irauli dugu, inork ez bezala". "Baina, batez ere, gu izan nahi dugu, eta irabazi edo galdu, egunen batean tokatzen bada, gure erara egin nahi dugu", gaineratu du.

18:00 - 20:00
Ponsarnau: “Talde hau zoragarria eta paregabea da"

Mikel Odriozola entrenatzaile laguntzaileak Txoria txori abestia kantatuz ospatu du garaipena, zaleek lagunduta.

18:00 - 20:00
Mikel Odriozola, zaleekin “Txoria Txori” abesten

Bestalde, Harald Frey joko-antolatzaile norvegiarrak, bere taldekideek aldagelako lidertzat jotzen dutenak, jarraitzaileak saltoka jarri ditu Miribillan gehien entzuten den kantuetako batekin.

18:00 - 20:00
Freyk zaleak animatu ditu “jo ta ke" abestiarekin

Amaieran, Surne Bilbaoko jokalariak, prestatzaile eta arduradunak kabriolet autobus batean igo dira, eta Foru Jauregiraino ibilbidea egin dute. Han Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiak harrera egin die.

Ekitaldi instituzionalaren ondoren, Surneko taldekideak Foru Jauregiko balkoira atera dira, eta, txandaka, berriro hartu dute hitza. Zaleek jokalari batzuei Surnen "geratzeko" eskatu diete, eta talde osoari Endesa Ligako "playoffetarako" sailkatzea.

Bideoa: Surne Bilbaok bere bigarren FIBA Europe Cup eskainiko die zaleei Bilboko udaletxeko balkoitik
Bideoa: Jaume Ponsarnau Surne Bilbao taldeko entrenatzailearen hitzaldia Bilboko udaletxeko balkoitik, bigarren FIBA Europe Cup txapelketa irabazi ondoren
Mikel Odriozolak FIBE Europe Cup txapelketa ospatuko du Txoriak Txori abestuz zaleekin
