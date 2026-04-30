Ehunka zale bildu dira Bilbon, FIBA Europa Kopako txapeldunei gorazarre egiteko
Isabel Iturbe presidenteak, Jaume Ponsarnau entrenatzaileak eta Tryggvi Hlinason kapitainak eraman dute garaikurra taldea udaletxera iritsi denean. Amaia Arregi Bilboko jarduneko alkateak taldeari harrera egin dio eskaileretan.
Ehunka jarraitzailek Surne Bilbao taldeari gorazarre egin diote ostegun honetan Bizkaiko hiriburuan, FIBA Europa Kopa irabazi ondoren. Txapelketa horretan bigarren urtez jarraian lortu dute garaipena 'beltzezko gizonek', Greziako PAOK Salonika taldea Miribillan azpiratuta.
Bertaratutako zaleek garrasi egin dute, txapeldunei babesa adierazteko, eta, aurreneko argazki ofizialen ondoren, eguneko lehen omenaldi ofiziala jaso dute udaletxeko Arabiar Aretoan.
Harreraren ondoren, jokalariak udaletxeko balkoira atera dira zaleen gozamenerako, eta bertatik kopa eskaini dute.
Balkoitik, taldekide bakoitza bildutakoei zuzendu zaie. Jaume Ponsarnau entrenatzaile kataluniarrak azpimarratu duenez, "korrontearen aurka goaz gauza guztietan, garaikur hau bi aldiz irabazi dugu, inork ez bezala, eta finala irauli dugu, inork ez bezala". "Baina, batez ere, gu izan nahi dugu, eta irabazi edo galdu, egunen batean tokatzen bada, gure erara egin nahi dugu", gaineratu du.
Mikel Odriozola entrenatzaile laguntzaileak Txoria txori abestia kantatuz ospatu du garaipena, zaleek lagunduta.
Bestalde, Harald Frey joko-antolatzaile norvegiarrak, bere taldekideek aldagelako lidertzat jotzen dutenak, jarraitzaileak saltoka jarri ditu Miribillan gehien entzuten den kantuetako batekin.
Amaieran, Surne Bilbaoko jokalariak, prestatzaile eta arduradunak kabriolet autobus batean igo dira, eta Foru Jauregiraino ibilbidea egin dute. Han Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiak harrera egin die.
Ekitaldi instituzionalaren ondoren, Surneko taldekideak Foru Jauregiko balkoira atera dira, eta, txandaka, berriro hartu dute hitza. Zaleek jokalari batzuei Surnen "geratzeko" eskatu diete, eta talde osoari Endesa Ligako "playoffetarako" sailkatzea.
Zure interesekoa izan daiteke
Surne Bilbaoko entrenatzaile laguntzaileak zaleen laguntzarekin "Txoria Txori" abesten ospatu du irabazitako titulua.
Jokalari norvegiarrak, bere taldekideentzat aldagelako liderra denak, Surne Bilbaoko zaleak saltoka jarri ditu Miribillan gehien entzuten den kantuetako batekin.
Prestatzaile kataluniarrak azpimarratu duenez, "korrontearen aurka goaz gauza guztietan, garaikur hau bi aldiz irabazi dugu, inork ez bezala, eta finala irauliz, inork egin ez bezala". "Baina, batez ere, gu izan nahi dugu, eta irabazi edo galdu, egunen batean tokatzen bada, gure erara", erantsi du.
Ehunka jarraitzailek Surne Bilbaori harrera egin diote ostegun honetan, Bizkaiko hiriburuan, 'beltzezko gizonek' asteazkenean bigarren urtez jarraian lortutako FIBA Europa Kopa ospatzeko.
Bilbao Basket FIBA Europe Cupeko txapelduna da, PAOK Salonikari irabazira. Jendetza bildu zen Miribillan finala ikusteko.
FIBA Europa Kopa bigarren aldiz jarraian irabazi eta gero, entrenatzaileak nabarmendu du, Miribillan, zaleengandik jasotako laguntza; izan ere, giro bikaina izan da Bilbao Arenan.
Surne Bilbaoren entrenatzailea Jon Txakartegi EITBko esatariak elkarrizketatu du, Miribillan, euskal taldeak bigarren FIBA Europa Kopa irabazita; Xabier de la Fuenteren oparia izan da, emanaldian, Jon Txakartegirentzat.
Surne Bilbao Basketek FIBA Europa Kopa bigarrenez jarraian irabazi du, PAOK Salonika 89-74 mendean hartuta. Darrun Hilliardek, 16 punturekin, Jaume Ponsarnauren taldearen garaipena gidatu du lepo beteta zegoen Miribilla pabiloian.
Surne Bilbaok FIBA Europa Kopako garaikurra bigarrenez jarraian irabazi du, Greziako PAOK Salonika taldeari aise mendean hartuta (89-74), 10.000 zalez betetako Miribillan jokatutako finalaren itzuliko partidan. Gainera, Darrun Hilliard, 16 punturekin, finaleko MVP izendatu dute.