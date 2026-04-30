Varios cientos de aficionados han homenajeado este jueves en la capital vizcaína al Surne Bilbao por el título de la FIBA Europe Cup conquistado el miércoles por segundo año consecutivo por los 'hombres de negro' tras superar en su pista de Miribilla al PAOK de Salónica griego.

La presidenta, Isabel Iturbe, el entrenador, Jaume Ponsarnau, y el capitán, Tryggvi Hlinason, han portado el trofeo a su llegada al Ayuntamiento, donde han sido recibidos en sus escalinatas por la alcaldesa en funciones de la capital vizcaína, Amaia Arregi.

Los aficionados congregados han dedicado sus primeros gritos de apoyo a los campeones que, después de las primeras fotos oficiales, han recibido el primer reconocimiento oficial de la jornada en el Salón Árabe del consistorio.

Tras la recepción, los jugadores han salido a la balconada de la casa consistorial para alborozo de sus aficionados, desde donde han ofrecido la copa.