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Cientos de aficionados agasajan a los bicampeones de la FIBA Europe Cup en Bilbao

La presidenta, Isabel Iturbe, el entrenador, Jaume Ponsarnau, y el capitán, Tryggvi Hlinason, han portado el trofeo a su llegada al Ayuntamiento, donde han sido recibidos en sus escalinatas por la alcaldesa en funciones de la capital vizcaína, Amaia Arregi.
Decenas de personas durante el recibimiento del Bilbao Basket por su título europeo, en el Ayuntamiento, a 30 de abril de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El Surne Bilbao Basket se proclamó campeón de la Copa FIBA Europa al superar (89-74) al PAOK este miércoles en Miribilla, segundo título continental de su historia y seguido, tras el logrado el año pasado también contra los griegos. David de Haro / Europa Press 30 ABRIL 2026;EUSKADI;BALONCESTO;CELEBRACIÓN;VICTORIA;COPA FIBA;COPA;TÍTULO;BILBO; 30/4/2026
La plantilla de Surne Bilbao en las escalinatas del consistorio bilbaíno. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Ehunka zalek Surne Bilbao Basket taldeari omenaldia egin diote, bere bigarren FIBA Europa Kopa irabazi ostean
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

Varios cientos de aficionados han homenajeado este jueves en la capital vizcaína al Surne Bilbao por el título de la FIBA Europe Cup conquistado el miércoles por segundo año consecutivo por los 'hombres de negro' tras superar en su pista de Miribilla al PAOK de Salónica griego.

La presidenta, Isabel Iturbe, el entrenador, Jaume Ponsarnau, y el capitán, Tryggvi Hlinason, han portado el trofeo a su llegada al Ayuntamiento, donde han sido recibidos en sus escalinatas por la alcaldesa en funciones de la capital vizcaína, Amaia Arregi.

Los aficionados congregados han dedicado sus primeros gritos de apoyo a los campeones que, después de las primeras fotos oficiales, han recibido el primer reconocimiento oficial de la jornada en el Salón Árabe del consistorio.

Tras la recepción, los jugadores han salido a la balconada de la casa consistorial para alborozo de sus aficionados, desde donde han ofrecido la copa.

Varios miembros del Bilbao Basket ofrecen su título europeo a la afición, en el balcón del Ayuntamiento, a 30 de abril de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El Surne Bilbao Basket se proclamó campeón de la Copa FIBA Europa al superar (89-74) al PAOK este miércoles en Miribilla, segundo título continental de su historia y seguido, tras el logrado el año pasado también contra los griegos. David de Haro / Europa Press 30 ABRIL 2026;EUSKADI;BALONCESTO;CELEBRACIÓN;VICTORIA;COPA FIBA;COPA;TÍTULO;BILBO; 30/4/2026
18:00 - 20:00
Surne Bilbao ofrece la copa a la afición

Desde el balcón, cada miembro de la plantilla se ha dirigido a los congregados. El técnico catalán, Jaume Ponsarnau, ha remarcado que "vamos a contracorriente en todo, en ganar este título dos veces, como nadie, en ganar remontando, como nadie". "Pero, sobre todo, queremos ser nosotros, y ganar o perder, si algún día toca, a nuestra manera", ha agregado.

Ponsarnau-Surne-Bilbao-Fiba-Europe-Cup-balcon
18:00 - 20:00
Ponsarnau: “Este grupo de jugadores es fantástico e impresionante"

El entrenador asistente del Surne Bilbao, Mikel Odriozola, ha celebrado el título conseguido cantando el tema Txoria Txori con la ayuda de la afición.

Mikel Odriozola Txoriak Txori abesten
18:00 - 20:00
Mikel Odriozola canta Txoria Txori con la afición

Por su parte, el base noruego, Harald Frey, considerado por sus compañeros el líder del vestuario, ha puesto a saltar a la afición con uno de los cánticos más escuchados en Miribilla.

Jo ta ke
18:00 - 20:00
Frey anima a la afición entonando el cántico de “jo ta ke"

A su conclusión, la plantilla y cuerpo técnico han recorrido en un autobús descubierto algunas de las calles más céntricas de Bilbao hasta el Palacio Foral, donde han sido recibidos por la diputada general, Elixabete Etxanobe.

Después del acto institucional, jugadores y técnicos del club bilbaíno han salido a la balconada del Palacio foral, donde han vuelto a tomar la palabra por turnos el entrenador, Jaume Ponsarnau, seguido de los jugadores, ante las personas congregadas que coreaban los cánticos de los jugadores, pedían al algunos que "se queden" y les animaban a clasificarse para los 'playoff' de la Liga Endesa.

Vídeo: Surne Bilbao ofrece su segunda FIBA Europe Cup a la afición desde el balcón del consistorio bilbaíno
Vídeo: Discurso del entrenador del Surne Bilbao Jaume Ponsarnau desde el balcón del ayuntamiento de Bilbao tras lograr la segunda FIBA Europe Cup
Mikel Odriozola celebra la FIBE Europe Cup cantando el Txoriak Txori con la afición
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El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia. Darrun Hilliard, con 16, ha liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10 000 aficionados.
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