FIBE EUROPE CUP
Gorde
Surne Bilbaok FIBA Europe Cupeko finalerako sailkapena bideratu nahi du, asteazkenean, Hungrian, Szombathelyren aurka

Partida 18:00etan hasiko da, eta kirolakeitb.eus eta ETB1ON bitartez zuzenean emanen da.

Darrun Hilliard Surne Bilbao taldeko jokalaria; Argazkia: Europa Press
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbao, FIBA Europe Cuparen indarreko txapeldunak, txapelketaren final erdietako lehen partidari aurre eginen dio, asteazken honetan, Hungrian, Arena Savarian, Szombathelyren aurkako kanporaketan. Hau txapelketaren jarraieko bigarren finalera sailkatzeko helburuarekin. Partida 18:00etan hasiko da, eta zuzenean emanen da, kirolakeitb.eus eta ETB1ON bitartez.

Talde bilbotarra, berriki 2029raino berritutako Jaume Ponsarnau entrenatzailearekin, faborito moduan hasten da kanporaketan, hau txapelketan daukan ibilbide ia ezin hobearengatik, izan ere, debutean Peristeriren aurka galdu ondoren hamairu garaipen jarraiean lortu ditu.

Dena errespetutik hasten da. Europan lehiakorrak izatea baimendu digun gauzetako bat, zalantzarik gabe, gure aurkariak errespetatzea izan da”, ohartarazi du entrenatzaile kataluniarrak, honek Harald Frey antolatzaile norvegiarraren hutsegitea izanen du beste behin ere.

Szombathely lehenengo bi faseetan multzoko bigarren postuan amaitu ondoren sartu da txapelketako lau talde onenen artean: lehenengoan, Casademont Zaragozaren atzetik; eta bigarrenean, UCAM Murciaren atzetik. Final laurdenetan, Bosna Sarajevo garaitu zuen.

Zoltan Perl eskolta, txapelketaren saskiratze gehien egiten dituen laugarren jokalaria, 18,6 puntuko bataz bestekoarekin, Milos Konakov serbiarrak zuzentzen duen taldearen liderra da, bertan Benedek Varadi antolatzailea (32/74 hiru puntuko jaurtiketetan, %43,2) eta Arnaldo Toro pibot Puertorricarra, digitu bikoitzeko bataz bestekoarekin (10,4 puntu eta 11 errebote).

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
