El Surne Bilbao quiere encarrilar en Hungría, ante el Szombathely, el miércoles, el pase la final de la FIBA Europe Cup

El Surne Bilbao, vigente campeón de la FIBA Europe Cup, encara el miércoles la ida de las semifinales de la competición, en su eliminatoria ante el Szombathely, de Hungría, en el Arena Savaria, con el objetivo de encarrilar el pase a su segunda final consecutiva en el campeonato. El partido comienza a las 18:00 horas, y será emitido, en directo, en kirolakeitb.eus y en ETB1ON.

El equipo bilbaíno, con su técnico Jaume Ponsarnau recién renovado hasta 2029, parte como favorito, avalado por una trayectoria prácticamente perfecta en una competición en la que, después de tropezar en el debut frente al Peristeri, encadena trece victorias consecutivas.



"Todo empieza por el respeto. Una de las cosas que nos han permitido ser competitivos en Europa ha sido, sin ninguna duda, respetar a nuestros rivales", advierte el técnico catalán, quien contará, un partido más, con la sensible baja por lesión del base noruego Harald Frey.



El Szombathely se ha metido entre los cuatro mejores equipos tras pasar las dos primeras fases como segundo de grupo: en la primera, por detrás del Casademont Zaragoza; y en la segunda, tras el UCAM Murcia. En cuartos de final, eliminó al Bosna Sarajevo.



El escolta Zoltan Perl, cuarto anotador del torneo con 18,6 puntos por partido, es el líder del equipo dirigido por el serbio Milos Konakov, en el también destacan el base Benedek Varadi (32/74 en triples, un 43,2 %) y el pívot puertorriqueño Arnaldo Toro, con promedio de dobles figuras (10,4 puntos y 11 rebotes).