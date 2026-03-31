El Surne Bilbao quiere encarrilar en Hungría, ante el Szombathely, el miércoles, el pase la final de la FIBA Europe Cup
El Surne Bilbao, vigente campeón de la FIBA Europe Cup, encara el miércoles la ida de las semifinales de la competición, en su eliminatoria ante el Szombathely, de Hungría, en el Arena Savaria, con el objetivo de encarrilar el pase a su segunda final consecutiva en el campeonato. El partido comienza a las 18:00 horas, y será emitido, en directo, en kirolakeitb.eus y en ETB1ON.
El equipo bilbaíno, con su técnico Jaume Ponsarnau recién renovado hasta 2029, parte como favorito, avalado por una trayectoria prácticamente perfecta en una competición en la que, después de tropezar en el debut frente al Peristeri, encadena trece victorias consecutivas.
"Todo empieza por el respeto. Una de las cosas que nos han permitido ser competitivos en Europa ha sido, sin ninguna duda, respetar a nuestros rivales", advierte el técnico catalán, quien contará, un partido más, con la sensible baja por lesión del base noruego Harald Frey.
El Szombathely se ha metido entre los cuatro mejores equipos tras pasar las dos primeras fases como segundo de grupo: en la primera, por detrás del Casademont Zaragoza; y en la segunda, tras el UCAM Murcia. En cuartos de final, eliminó al Bosna Sarajevo.
El escolta Zoltan Perl, cuarto anotador del torneo con 18,6 puntos por partido, es el líder del equipo dirigido por el serbio Milos Konakov, en el también destacan el base Benedek Varadi (32/74 en triples, un 43,2 %) y el pívot puertorriqueño Arnaldo Toro, con promedio de dobles figuras (10,4 puntos y 11 rebotes).
Te puede interesar
Ponsarnau, tras renovar con Surne Bilbao hasta 2029: “Ya Bilbao es mi casa, sin ninguna duda"
"Me dicen, te sienta my bien Bilbao, no se si por el tema de los chuletones y todo esto", ha afirmado el técnico catalán, bromeando. Ponsarnau ha señalado que esta continuidad en el proyecto está enfocada a "dar un paso adelante" bajo "la filosofía de las tres H: humildad, hambre y honestidad".
El Surne Bilbao cae ante el Murcia desde el triple (100-81)
El Surne Bilbao ha perdido por 100-81 contra el UCAM Murcia en la 24ª jornada de la Liga Endesa. El buen trabajo defensivo del rival y el acierto en los lanzamientos triples del equipo de Sito Alonso han sido claves en un resultado abultado.
Presentan el documental sobre Surne Bilbao
Se ha estrenado esta tarde en la sala BBK de Bilbao. El documental desvela lo que ocurre de puertas para adentro de los hombres de negro.
La exhibición de Jaworski lleva al Surne Bilbao a la victoria en Andorra (98-102)
Surne Bilbao ha derrotado al Andorra en la prórroga (98-102). A pesar de que el partido ha sido muy disputado, la exhibición de Justin Jaworski (36 puntos) ha decidido el encuentro. El esfuerzo de los locales, liderados por Rice y Beste, no ha tenido premio. Los bilbaínos se han impuesto en la prórroga, por lo que el Andorra seguirá en puestos de descenso.
Surne Bilbao supera a Aliaga Petkimspor logrando el billete para las semifinales (85-60)
Los hombres de negro se han impuesto en Miribilla y se han clasificado, por tercer año consecutivo, entre los cuatro mejores de la competición continental. En las semifinales, el equipo de Jaume Ponsarnau jugará ante el Szombathely, de Hungría, los días 1 y 8 de abril, con el partido de vuelta en Bilbao.
Surne Bilbao defiende una renta de 8 puntos para sellar su tercera semifinal consecutiva
El 69-77 firmado en pista turca dejó bien encarrilado el pase de un equipo bilbaíno que arropado además por Miribilla se perfila como favorito. Ponsarnau considera que el factor ambiental será una de las claves del partido.
El Surne Bilbao tumba al Breogán en un gran último cuarto (100-90)
El Surne Bilbao ha ganado al Rio Breogán en un partido más equilibrado que el 100-90 que reflejó el marcador de Miribilla y que se ha decidido en un gran último cuarto del equipo dirigido por Jaume Ponsarnau.
Surne Bilbao gana en Turquía y se acerca a semifinales de la Copa FIBA Europa
El equipo de Jaume Ponsarnau ha logrado una ventaja de ocho puntos ante el Petkimspor en la ida de cuartos.
El Surne Bilbao busca encarrilar el pase a semifinales de la FIBA Europe Cup en la cancha del Petkim Spor, este miércoles
El partido de ida de los cuartos de final del campeonato se disputa el miércoles, desde las 18:15 horas, y será emitido en directo por kirolakeitb.eus y por ETB4.